Alaturka ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya alaturka kelimesinin sözlük anlamı

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Farklı mecralarda kullanılan kelimelerden birisi de, alaturka sözcüğüdür. Alaturka kelimesinin birden fazla anlamı bulunuyor. TDK'ya göre belirlenen anlamları arasında, eski Türk gelenek anlamı bulunuyor.

Alaturka Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Alaturka sözcüğünün günümüzde karşılaşılan bir kelimedir. Sözlük anlamlarını merak edenler alaturka kelimesini detaylı olarak araştırabiliyor. Alaturka kelimesinin anlam yönünden karşılığı sözlüklerde aranabiliyor. Alaturka sözcüğünün sahip olduğu tüm anlamlar kişilerce kolayca öğrenilebiliyor. Ne anlama geldiği konusunda yapılan araştırmalar internet üzerinden takip ediliyor. Alaturka sözcüğü, görenek ve töre anlamına sahip olan bir kelimedir. Eski Türk gelenek anlamında da günümüzde tercih edilerek kullanılabiliyor.

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TDK'ya Göre Alaturka Kelimesinin Sözlük Anlamı

Alaturka sözcüğü TDK'da anlamı belirtilen bir kelimedir. Bireyler TDK sitesinde araştırma yaparak alaturka kelimesinin doğru anlamlarını öğrenebiliyor. Sözcüklerin sahip olduğu anlamların bilinmesi kişilerin gelişimi için önemli bir konudur. TDK'da yer alan sözcüklerin anlamları farklılık gösterebiliyor. TDK'da yer alan alaturka kelimesi, töreyi ve hayatı benimsemiş kimseler anlamındadır. Eski Türk gelenekleri anlamında da kullanılan bir kelimedir.