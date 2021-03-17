Alaşağı Etmek ne demek? Alaşağı Etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyim kullanıldığı yere göre farklı anlamlara gelebilir. En yaygın şekliyle alaşağı etmek, birinin yetkilerini elinden almak, rakibini ya da düşmanını iş yapamaz duruma getirmek demektir.

Alaşağı Etmek Ne Demek?

Alaşağı etmek deyiminin ilk anlamı birinin yetkilerini elinden alıp onu güçsüzleştirmek, saf dışı bırakmaktır. Deyim bazı yerlerde düşmanını bozguna uğratmak, yenmek ve saf dışı bırakmak anlamlarında da kullanılıyor.

Alaşağı Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre alaşağı etmek deyiminin biri gerçek ikisi mecazi olmak üzere üç farklı anlamı vardır.

Anlamı: Birini görevinden uzaklaştırmak, güçlüyken güçsüz duruma düşürmek ve yeniden eski gücüne kavuşmasına engel olmak. Anlamı: Düşmanına karşı kesin zafer elde etmek. Büyük bir mücadeleden sonra rakiplerine karşı galip gelmektir. Anlamı: Güreş müsabakasında rakibini yere vurmak. (Gerçek anlam)

Alaşağı Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- İsmet bey, rakiplerini bir bir alaşağı etmenin keyfini sürüyor.