Alan Nedir? Fizikte Alan Hesabı Nasıl Yapılır, Alan Nasıl Bulunur?

Alan, matematiksel alanda kullanılan ve bunun yanı sıra fizik kuramlarında da kullanılmakta olan, belli bir özellik taşıyan bir terim olarak tanımlanabilir. Manyetik alan hareket halinde olan bir cismin meydana getirdiği kavram olarak ifade edilmektedir.

Alan Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Alan, zaman ve mekan içinde yer alan her bir noktanın değeri olan fiziksel miktar olarak değerlendirilebilir. Örnek olarak hava durumunun tarifi, rüzgarın hızının uzayda her bir ayrı nokta için ayrı vektör atamak olarak edilmektedir. Her vektör bu noktada olan hava hareketinin hız ve yönünün takibini yapar. Bir alan içinde her noktada alan değeri skaler, vektör, spinor ya da tensör olup olmadığı, uygun skaler, vektör, spinör ya da tensör olarak sıralanabilir. Alan uzay boyunca uzanan bir şey olarak da düşünülebilir.

Uygulamada ise bilinen alanların gücünün tespiti yapılamaz olma yerine olan uzaklık ile anlatmak amacı ile bulunmuştur. Manyetik alan ise hareket halinde olan elektrik yükünün meydana getirdiği ve zaman içerisinde değişime uğrayan elektrik alanı olarak bilinir. Temel parçacık tarafından içsel bir şekilde meydana getirilmektedir. Manyetik alanın vektörel bir büyüklük olduğu bilinir. Bu durum ise herhangi bir yerden şiddet ve yön tanımı yapılabileceği anlamını gösterir.

Fizikte Alan Hesabı Nasıl Yapılır?

Fizik alanında kullanılan alan hesaplamasına ait bir formül bulunur. Alan hesaplamaları bu formül kullanılarak yapılmaktadır. B = 2 x π x K formülü yardımı ile bu alanlar bulunmaktadır. Formül içerisinde yer alan B harfi, manyetik alan anlamına gelir ve bu anlamın yerini tutar. Pi sayısı ise 3,14 olarak bilinir ve bu şekilde alınır. K ifadesinin de manyetik alan sabitinin ifade ettiği bilinir.

Mıknatıslarda yer alan kutup büyüklükler, birbiri ile aynı olmasa da, birbirine uyguladıkları kuvvetlerin sahip olduğu büyüklük eşit olacaktır. Bu sebepten dolayı manyetik alan sabiti formül içerisinde yer alır. Manyetik alan sabiti kuvvete etki gösterdiğinden dolayı formül içerisinde yer almaktadır. Bir diğer fizik alan formülü ise P = F / S olarak bilinir. Bu formül içerisinde P basıncı ifade eder. Bu ifade katılar içerisinde geçerlidir. F kuvveti S ise yüzey alanını ifade eden harfler olarak bilinir.

Fizikte Alan Nasıl Bulunur?

Fizikte alan hesabının bulunması için formül olması gerekir. Bu formül sayesinde alan hesabı yapılır ve elde edilmiş olur. Bu formül sayesinde manyetik alan bulunmuş olur ve fizik kuramları içerisinde işe yarar. Manyetik alanların yük hareket halinde iken oluştuğu bilinmektedir. Daha çok yük daha çok hareket oldukça, manyetik alan da bu durum ile doğru orantılı olarak artacaktır. Manyetik alan ve manyetizma elektromanyetik kuvvetin bir yönü olarak bilinir. Yük hareket halinde iken manyetik alan oluşması belli yollar ile meydana gelir. P = F / S formülü ile de bulunan alan hesabı da vardır.