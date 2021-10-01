Alacak davası nedir? Belirli, belirsiz, rücuen ve kısmi alacak davası nasıl açılır ve ne kadar sürer

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Alacak Davası, alacaklıların alacaklarını borçludan tahsil edebilmek için açmış olduğu davadır. Bu dava türü çeşitli özelliklere sahip olmaktadır.

Alacak Davası Nedir?

Alacak Davası, alacaklının mevcut alacağını borçludan tahsil edebilmek amacı ile açtığı dava çeşididir. Herhangi bir sebepten doğmuş muaccel bir alacağı olan ve bu alacağını alamadığını iddia eden bireyler tarafından alacak davası açılabilmektedir. Söz konusu olan alacak herhangi bir sözlü veya yazılı bir sözleşmeye veya resmi nitelikteki bir evraka dayanabilmektedir. Alacak Davalarında özellikle kira ilişkilerinde Sulh Hukuk Mahkemeleri yetkili olmaktadır. Bunun haricindeki alacak davaları içeriğine göre öbür hukuk mahkemelerinde görülmektedir.

Alacak Davası Ne Kadar Sürer?

Alacak davası ve hatta bütün davalar açısından genel olarak bir süre vermek doğru olmamaktadır. Karşı tarafın savunması ya da delilleri ile avukatın davaya olan hakimiyetine bakılarak davanın sonuçlanması kısa veya uzun bir zaman alabilmektedir. Bu sebepten dolayı alacak davalarında net bir süre verilmemektedir. Bununla birlikte Alacak Davası bir hukukçudan destek alınmadığı zamanlarda haklı olunsa dahi kolay bir şekilde kaybedilebilen ve istenmeyen sonuçlar ile karşılaşılabilen bir dava türü olmaktadır.

Belirli Alacak Davası Nasıl Açılır?

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Alacak davası için gerekli koşulların oluşması ile birlikte belirli alacak davası açılabilmektedir. Alacağını tahsil edemeyen bir alacaklı dilekçesini oluşturarak ya da avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurabilmektedir. Alacak davası yetkili ve görevli mahkemede dava için belli olan zamanaşımı süresi dolmadan açılması gerekmektedir.

Belirsiz Alacak Davası Nasıl Açılır?

Davanın açıldığı tarih boyunca alacağın miktarını ya da değerini kesin ve tam olarak belirleyebilmesinin kendinden beklenemeyeceği ya da bunun imkânsız olduğu durumlarda alacaklı, hukuki ilişkiyi ve minimum bir miktar veya değeri belirtmek sureti ile belirsiz alacak davası açabilmektedir.

Rücuen Davası Nasıl Açılır?

Dava, genel olarak rücuen tazminat istemine ilişkin olmaktadır. Tazminatın kendi payına düşmüş olanından daha fazlasını ödeyen birey, bahsedilen fazla miktarda ödemesi için, öbür müteselsil yükümlülere karşı rücu hakkına sahiptir ve zarar görenin haklarına halef olmaktadır.

Alacak Davası Açmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

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Alacak davası açmak için gerekli olan şartlar da tarafların bilmesi gerekli olan konulardan birisidir. Alacak davası için ilk olarak hazırlatılacak bir dilekçe aracılığı ile mahkemeye başvurmak gerekmektedir. Mahkeme de bu alacak davasının içeriğine göre değişmektedir. Ticaret mahkemesi, asliye hukuk, sulh, iş mahkemesi arasından hangisi olacak ise o mahkemeye müracaatta bulunmak gerekmektedir. Bu dilekçede eğer uyuşmazlık konusu miktar belli ise dava değerinin de belirtilmesi zorunlu olmaktadır. Davanın başında ek olarak toplanması arzu edilen kanıtlara göre de gider avansının yatırılması şart olmaktadır.

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Alacak Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?

Alacak davasında ve görevli mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Kural olarak ise görevli olan mahkeme asliye hukuk mahkemesi olmaktadır. Bununla birlikte kimi hallerde sulh hukuk mahkemesi de davaya görevli olmaktadır. Örnek olarak, kiralanmış olan taşınmaza yönelik alacak davaları genel olarak sulh hukuk mahkemesinde görülmektedir. Bu bilgilere ilave olarak genel yetkili olan mahkemeler ise HMK’da bahsedilmiştir. Sözleşmenin ifa edilebileceği yer mahkemesi, mevcut davalının yerleşim alanı mahkemesi gibi genel bir yetki kuralı alacak davası içerisinde de geçerli olmaktadır. Bu durum herhangi bir istisna oluşturmamaktadır. Unutulmamalıdır ki kural açısından tutarına bakılmadan malvarlığına yönelik davalarda asliye hukuk mahkemesi görevlidir.