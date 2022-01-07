Ala nasıl yazılır? TDK'ya göre şapkalı mı şapkasız mı yazılır? Ala kelimesinin doğru yazılışı..

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Ala, sözcüğü köken olarak Türkçedir. Kelimenin uzun yıllardır dilimizde kullanılmasından dolayı farklı anlamları bulunur. Bu anlamları ayırt edebilmek için kelimenin söylenişi tonlanır ya da a harfleri üzerinde şapka kullanılır. Ayırt edebilmek için bu konuyla ilgilenenlerin bilgi edinmesinde yarar vardır.

Ala Nasıl Yazılır?

Ala kelimesinin yazılışı aslında kullanıldığı anlamına bağlıdır. Çünkü bu sözcüğün 3 farklı anlamı bulunmaktadır. Karışık renkler, çok renkli ve alaca anlamında kullanılan ala, ala şeklinde yazılır. Ancak iyi, güzel olan anlamında kullanılan ala, âlâ şeklinde yazılır ve söylenirken de a harfi yumuşatılarak söylenir. Bir anlamı ise balığa verilen isim olmasıdır. Yine burada da alabalık şeklinde bitişik yazılarak kullanılır.

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TDK'ya Göre Ala Şapkalı mı, Şapkasız mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu kaynaklarına göre ala kelimesi şapkasız olarak ala şeklinde yazılır. Fakat ikinci anlamı olan iyi, güzel olan anlamı şapkalı olarak âlâ şeklinde yazılır.

Ala Kelimesinin Doğru Yazılışı

Ala kelimesinin doğru yazılışı ala şeklinde olanıdır. Bir diğer anlamında ise âlâ şeklinde de yazılması doğrudur.