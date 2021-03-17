Al Takke Ver Külah ne demek? Al Takke Ver Külah deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bazı deyimler bir kişiden bahsederken bazı deyimler bir olayı anlatabilir. Bazı deyimler ise her iki anlamda da kullanılabilecek yapıdadır. Bu cümle içinde kullanımına göre değişiklik gösterir.

Al Takke Ver Külah Ne Demek?

Değiş tokuş anlamında kullanılıyor gibi görünse de al takke ver külah aslına uğraşmak, didinmek ve zor kazanmak anlamında söylenmiş bir deyimdir. Ayrıca kişiler arası yakınlığı da ifade eder.

Al Takke Ver Külah Deyiminin Anlamı (TDK)

Al takke ver külah deyimi, senli benli olma, sıkı dostlukların tasviri için kullanılır. Ayrıca bir konu hakkında uzun süren konuşma, tartışma gibi süreçlerinde ifadesinde yer alır.

Al Takke Ver Külah Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Yakın biri ile arkadaşlığı anlatmak için; bizim onunla yıllardan beri süren al takke ver külah bir dostluğumuz var.