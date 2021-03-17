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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 17.03.2021 - 04:42 | Son Güncelleme:

Al Gülüm Ver Gülüm ne demek? Al Gülüm Ver Gülüm deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

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Al Gülüm Ver Gülüm ne demek? Al Gülüm Ver Gülüm deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Birden fazla anlamı olan Al gülüm ver gülüm, genellikle çıkar ilişkilerini eleştirmek için kullanılır. Ödül ve karşılık bekleyerek iş yapan kişiler de bu deyimle eleştirilir. Al gülüm ver gülüm ne demek, bu deyim hangi durumlarda kullanılır? Sizin için detaylı bir şekilde derledik.

Al Gülüm Ver Gülüm ile eş anlamlı olan ''Alan Razı Satan Razı'' deyimi de günlük konuşmalarda sıklıkla kullanılmaktadır.

 Al Gülüm Ver Gülüm Ne Demek?

 Al Gülüm Ver Gülüm, ikili ilişkilerde çıkarını gözetmek ve karşılıksız iş yapmamak demektir. Sevgililerin arasındaki uyumu vurgulamak için de bu deyim kullanılır.

 Al Gülüm Ver Gülüm Deyiminin Anlamı (TDK)

  1. Anlamı: Bir işin sonunda maddi kazanç ummak ve çıkarlarını düşünerek iş yapmak.
  2. Anlamı: Sevgililerin ilişkilerinde yakaladığı uyum.
  3. Anlamı: Ortak çıkarları olan kişilerin ne olursa olsun birbirlerini hep kollamaları.

 Al Gülüm Ver Gülüm Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 1- Çıkarcı insanlar işlerini al gülüm ver gülüm diyerek hallediyor.

 2- Ben al gülüm ver gülüm yapamadığım için hiçbir işte dikiş tutturamadım.

 

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