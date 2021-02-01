Al Elmaya Taş Atan Çok Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle kullanım alanları ve anlamları bakımından dilimizde oldukça önemli yere sahiptir. Bu nedenle atasözlerinin kullanım yerlerini öğrenebilir ve bu duruma göre kullanmaya başlayabilirsiniz. Sizin için atasözlerinin ne anlama geldiğini detayları ile derledik.
Atasözü, uzun deneyimler ve gözlemler sonucu oluşturulmuş öğüt ve bilgi topluluklarıdır. Geçmişten günümüze sürekli cümle içlerinde kullanılıp Türkçemizi zenginleştirmektedir. Bu atasözlerinden birisi de '' Al Elmaya Taş Atan Çok Olur '' cümlesidir. Günlük hayatta oldukça sık bir şekilde kullanılmaktadır.
Al Elmaya Taş Atan Çok Olur Atasözünün Anlamı Nedir?
Bu atasözünün yeryüzünde güzel olan her şeyin kıskanılmasından dolayı söylenmiş bir öğüt olmakla birlikte güzel olan her şeye musallat olma durumu, onu elde etme isteği ve güzel bir şeye sahip olana çatma anlamına gelmektedir.
Al Elmaya Taş Atan Çok Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu atasözünün kullanımı; ' Veli iş hayatında oldukça başarı olduğu için kimse onu çekemiyor. 'cümlesi bu atasözüne örnektir. Cümle de anlatılmak istenen bu atasözünün anlamıdır.
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