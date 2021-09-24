Akvaryum Balık Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? En Dayanaklı Akvaryum Balığı Hangisidir, Evde Hangi Balıklar Beslenir?

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Balıklar diğer evcil hayvanlar gibi birebir etkileşimde bulunulan canlılar olmasalar da evde az zahmetle bir canlı beslemek isteyenler için iyi bir tercih olmaktadır.

Akvaryum Balık Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Akvaryumda yaşayan pek çok balık türü bulunmaktadır. İnsanlar genellikle akvaryumda balık beslemek istediklerinde bu ortama uyum sağlayan en dayanıklı balık türlerini tercih etmektedirler. Akvaryumda yaşayan balıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

Zebra Balığı: Zebra balıkları 5 kişilik gruplar halinde yaşayan balıklardır. Bu balık türünü tercih edeceklerin büyük bir akvaryum tercih etmeleri balıkların gelişimi açısından olumlu olmaktadır.

Tetra Balığı: Tetra balıkları rengarenk ve hareketli olan bir balık çeşidi olmaktadır. Küçük oldukları için birden fazla tetra balığını bir arada beslenebilmektedir. Bu balıklar diğer balıklarla da iyi anlaşabilmektedirler.

Lepistes Balığı: Bu balık türü oldukça üretken bir tür olmaktadır. Fazla litre kapasitesi olan akvaryumlar bu balık türleri için ideal olmaktadır. Akvaryum suyunun haftada bir kez değiştirilmesi gereklidir.

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Melek Balığı: Melek balıkları toplu halde yaşamayı seven bir balık türü olmaktadır. Diğer balıklarla bir arada sorunsuz bir şekilde bir arada yaşayabilirler. Yetişkin olan ve genç olan melek balıklarının aynı akvaryumda olmamasına dikkat edilmelidir.

Japon Balığı: Japon balıkları diğer balık türleri gibi özellikle bir ısıtıcıya ihtiyaç duymamaktadırlar. Beslemesi ve bakımı oldukça kolay olan bu balıkların yanına başka bir bir balık türünün konmaması gerekmektedir.

Vatoz Balığı: Akvaryumu temizleyen balık türü olarak bilinmektedir. Kendi hallerinde olan bu balıklar diğer balıkların atıklarıyla beslenmektedirler.

En Dayanıklı Akvaryum Balığı Hangisidir?

Akvaryum ortamına diğer balıklara göre daha iyi uyum sağlayan ve uzun ömürlü olan balık türleri arasında plati balığı, melek balığı ve moli balığı gösterilmektedir.

Evde Hangi Balıklar Beslenir?

Evde akvaryum ortamında pek çok balık beslenebilmektedir. Ancak insanlar genellikle uzun ömürlü olan ve diğer balıklarla uyum içinde olan balıkları tercih etmektedirler. Bu balıklar arasında bütün evlere misafir olmuş olan Japon balığı, akvaryumların ortamını renkleriyle değiştiren hareketli Tetra balıkları, diğer balıklarla uyum içinde yaşayan lepistesler, zarif görünümleriyle Melek balıkları ve akvaryumların vazgeçilmezi olan çöpçü balıkları bulunmaktadır.