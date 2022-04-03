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Akut Ne Demek Ve Açılımı Nedir? Akut Neyin Kısaltması

Akut Ne Demek Ve Açılımı Nedir Akut Neyin Kısaltması

AKUT, 14 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da kuruldu. Genel merkezi Esentepe'de bulunan AKUT, kaybolan ve mahsur kalan kişileri kurtarmak için kurulmuş sivil toplum örgütüdür. Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren kuruluş, aynı zamanda Türkiye'nin ilk gönüllü arama kurtarma derneğidir. Derneğin lideri Recep Şalcı, ilk onursal başkanı ise Nasuh Mahruki'dir. AKUT ne demek ve açılımı nedir tüm detayları ile derledik.

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 25 yıldır faaliyet gösteren AKUT, bu zamana kadar 5000 bine yakın kişiyi kurtarmıştır. Kamu yararına faaliyet gösteren derneğe internet üzerinden üye olunabilir ve bağış yapılabilir. 

 AKUT Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 AKUT'un açılımı Arama Kurtarma Derneğidir. Türkiye dışında Pakistan, İran, Hindistan ve Bulgaristan'da da operasyonlara katılan dernek, uluslararası alanda birçok ödüle layık görülmüştür. Bu ödüllerden bazıları şunlardır: Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülü, Gazeteciler Derneği Başarı Ödülü. 

 AKUT'UN 20'den fazla şehirde operasyonel ekibi ve birimi bulunmaktadır. İstanbul, İzmir ve Ankara dışında, AKUT birimlerinin bulunduğu diğer şehirler şu şekilde sıralanabilir: 1- Trabzon 2- Giresun 3- Muğla 4- Eskişehir 5- Çanakkale 6- Denizli

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  AKUT Neyin Kısaltması? 

 AKUT, Arama Kurtarma Derneği'nin kısaltmasıdır. Deprem, yangın ve sel felaketlerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan dernek, her yıl birçok şehirde temel afet bilinçlendirme seminerleri vermektedir. Bu seminerlerde afetlerde neler yapılması gerektiği anlatılmaktadır. 

 Arama Kurtarma Derneği, Haiti ve Pakistan'da yaşanan depremlerde de görev almıştır. 

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