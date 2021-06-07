Akustik nedir? Akustik tanımı ve TDK sözlük anlamı

Bu kelimenin kullanıldığı diğer alanlar şu şekilde sıralanabilir: Akustik gitar, akustik ses yalıtım süngeri, akustik halı ve akustik refleks.

Akustik Nedir?

Akustik kelimesi, kullanıldığı yere ve sektöre göre farklı anlamlara gelir. Günümüzde bu sözcük daha çok ses yalıtım özelliğine sahip ürünler ve cihazlar için kullanılıyor.

Örneğin sesleri yalıtma özelliğine sahip olan halılar akustik süngerlerle imal edilir.

Sesin dışarı çıkmasını önleyen ve ahenkli bir şekilde duyulmasını sağlayan stüdyolar da akustik olarak nitelendirilir. Sadece stüdyolar değil konser alanları ve tiyatro salonları da akustik ortama örnek gösterilebilir.

Not: Akustik kelimesi aynı zamanda elektronik sözcüğüyle zıt anlamlıdır.

Akustik Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre akustik kelimesinin iki anlamı vardır:

İlk anlamı:

Sesin, kapalı ya da açık bir ortamdaki yayılma hızını, frekansını ve hızını ölçen bilim dalı.

İkinci anlamı:

Genellikle klasik ve akustik gitar, piyano ve bateri gibi enstrümanlarla icra edilen müzik türü.

Örnek Cümleler:

1- Dün akşam Mor ve Ötesi grubunun akustik konserine gittik.

2- Sence akustik gitar mı yoksa elektronik gitar mı almalıyım?