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Akü nasıl şarj edilir? Şarjı biten akü evde nasıl ve ne kadar sürede şarj olur?

#Akü#Araç#Elektrik
Akü nasıl şarj edilir Şarjı biten akü evde nasıl ve ne kadar sürede şarj olur

Akü, önemli araçlardan bir tanesi olmaktadır. Akünün bitmesi de en sık rastlanılan sorunlardandır. Sizin için akünün ne demek olduğunu, özelliklerini ve akünün evde nasıl şarj edilebileceğini detayları ile derledik.

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Akünün çeşitli isimleri bulunmaktadır. Akümülatör, batarya akımtoplar veya biriktireç isimleri bunlardan birkaç tanesidir. Akü tanım itibari ile elektrik enerjisini kimyasal olan enerji şeklinde depo eden, istenildiği zaman bunu elektrik enerjisi olarak verebilen cihaz, araçlarda yer alan elektrik enerjisi kaynağı şeklinde ifade edilmektedir.

 Akünün Özellikleri Nelerdir?

 Çalışma prensipleri aynı olması ile birlikte, çağımızda ise akümülatörler yalnızca araçlarda marş amaçlı şeklinde değil aynı zamanda elektrik enerjisinin depolanabilmesi ve gerektiği duruda geri alınması ya da kullanılması amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Özellikle sabit veya durağan alanlarda kullanılmak üzere üretilmiş olan akümülatörlerin iç yapısı, starter ya da marş amaçlı olanlara kıyasla büyük farklılık ihtiva etmektedir.

 Kesintisiz veya yedek enerji gereksinimi için bilinen en eski, ekonomik ve kolay yöntem olmaktadır. Sabit tesis akümülatörlerini kendi içlerinde alt gruplara ayırabilmek mümkündür. Bununla birlikte likit bazda asit ihtiva edebilenler olduğu gibi, yeni olan jenerasyon vrla/agm veya jel teknolojisi ürünler içerisinde asit sıvı bazda olmamaktadır. Bu sayede bakıma ihtiyaç duyulmadan kullanım ile birlikte cihaz içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılabilme imkânı gibi avantajları mevcut olmaktadır.

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 Evde Akü Nasıl Şarj Edilir?

 Özellikle kış mevsimlerinin içerisinde soğuk havanın etkisi ile birlikte bazı durumlarda arabanın aküleri marş baymamaktadır. Bu sebepten dolayı da aküyü şarj etmek gerekmektedir. Bu uyulama ev içerisinde bir adaptör vasıtası ile gerçekleştirilebilmektedir. Volt olan adaptör genel olarak bahsedilen şarj işlemi için yeterli olmaktadır. Bunun dışında adaptörün çıkış voltajı ismi verilen kavramın 13 voltun üzerinde olması gerekmektedir ve maksimum ise 14,4 voltu geçmemelidir.

 Dejarj olmuş aküler ise -5 derece ile -10 derece gibi olan düşük dereceler üzerinde donmaktadır. Donmuş olan bir aküyü şart etmeye çalışmak doğru bir hareket değildir. Şarj edilmeden önce mutlaka oda sıcaklığı içerisinde olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aşırı şart etmek ise akünün ömrünü kısaltmaktadır.

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#Akü#Araç#Elektrik