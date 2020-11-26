Aktüerya Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Aktüerya hem finans ve ekonomi alanlarında, hem de sigortacılık sektöründe çalışmak üzere öğrenciler yetiştiren bir bölümdür.

Aktüerya Bölümü Nedir?

Aktüerya bölümünün temel disiplini sigortacılık sektörüne ilişkindir. Burada öğrenim gören öğrenciler finansman, yatırım ve benzer konularda olasılıklar ve istatistikler üretirler. Aynı zamanda teoriler üzerinden rezervleri ve karları hesaplayarak, tarifeler ve teknik esaslar oluştururlar. Bu bölüm finans ve ekonomi alanında, sigorta alanında çalışacak aktüerler yetiştirir.

Aktüerya Bölümünün Amacı Nedir?

Aktüerya bölümünün amacı, gittikçe büyüyen sigorta sektörünün ihtiyaç duyacağı iş gücü açığını kapatabilmektedir. Yani bu bölüm piyasanın ihtiyaç duyacağı iş gücünü kapatabilmek ve bu alanda istihdam edilmek amacıyla personeller yetiştirir.

Aktüerya Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan kişilere Aktüer denir. Aktüerler hem sigorta şirketlerinde hem de finans şirketlerinde çalışabilirler. Aktüerya bölümünden mezun olan öğrencilerin, Hazine Müsteşarlığı'nın belirli dönemlerde gerçekleştirdiği yazılı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınava girmek için yalnızca Aktüerya bölümünde okumuş olmak gerekmez. Matematik, ekonometri ya da istatistik gibi bölümlerde 4 yıllık eğitimini tamamlamış olan herkes bu sınava girebilir.

Aktüerya Bölümü Kaç Yıllıktır?

Aktüerya bölümünün toplamda 4 yıllık bir eğitim süreci vardır ve süreç 8 dönemden oluşmaktadır.

Aktüerya Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Öncelikle bu bölümü okumak için üniversite sınavlarını başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir. Bunun dışında bu bölüm okumak isteyenler için analitik düşünme yeteneği oldukça önemlidir. Ayrıca kişi finans ve ekonomi alanlarına da ilgi duymalıdır. Güncel olaylar takip edilmeli ve yorumlanmalıdır. Bölümü okuyacak kişi ekip çalışmasına açık olmalı ve matematik alanına ilgi duymasının yanında bu alanda başarılı da olmalıdır. Konu ekonomi ile ilgili olduğu için dikkatli ve titiz olunmalı, ayrıca ayrıntılar ile ilgilenmekten kaçınılmamalıdır.

Aktüerya Bölümü İngilizce midir?

Aktüerya bölümü KKTC ve Türkiye'de yalnızca 4 üniversitede bulunmaktadır. Bunlar arasından yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Aktüerya bölümü İngilizce olarak okutulmaktadır.

Aktüerya Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Aktüerya bölümüne girebilmek için gereksinim olan puan türü MF-1 puan türüdür. Aynı zamanda öğrenciler YGS-1 sınavına girmelidirler. Aktüerya bölümünün puanları konusunda 318 puan ile 427 puan arasında değişen bir skala bulunmaktadır.

Aktüerya Bölümü Dersleri Nelerdir?

Aktüerya bölümünde temelde istatistik ve matematik olmak üzere pek çok ders okutulmaktadır. Bu derslerin arasında sosyoloji, iktisat ve hukuk gibi dersler de bulunmaktadır. Ayrıca temel İngilizce, Atatürk İlke ve İnkilapları gibi temel dersler de bu bölümde öğrenilmektedir. Aynı zamanda bölümde okutulan başlıca dersler de şu şekildedir:

l Finansal Piyasalar ve Kurumlar

l Hayat Sigortacılığı

l Pazar Yönetimi

l Vergi Analizi

l İnsan Kaynakları Yönetimi

l Sigorta Sözleşmeleri

l Emeklilikte Sosyal Güvenlik Teorisi

l Vergi Mevzuatı

l Sigortacılığın Temelleri

l Temel Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

l Demografi ve Yaşam Modelleri

l Regresyon Çözümlemeleri

l Aktüeryal Yazılımlar

l Sigorta ve Finans için Stokastik Süreçler

l Sigorta Muhasebesi ve Finansal Raporlama

l Sigortacılıkta Yöneylem Araştırması

l Sosyal Güvenlik Aktüeryası

l Finansal Zaman Serileri

Aktüerya Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Hem dünyada hem de Türkiye'de sigorta sektörü büyümektedir. Dolayısıyla bu alanda istihdam edilecek iş gücü ihtiyacı da artmaktadır. Sigorta şirketlerinin bünyelerinde mutlaka 1 adet aktüer çalıştırmak zorunda olmaları da, bu bölüm mezunlarının iş bulma imkanını kolaylaştırır. Yani bu bölüm mezunlarının işsiz kalma olanakları bir hayli zayıftır.

Aktüerya Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Resmi Gazetede "Aktüerler Yönetmenliği" adı verilen bir yazı yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre her sigorta şirketinin bürosunda Aktüerler Siciline kayıtlı bir aktüer çalıştırması zorunlu hale getirilmiştir.

Aktüerya Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye'de ve KKTC'de Aktüerya bölümünün yer aldığı toplam 4 üniversite bulunur. Bu üniversiteler şunlardır:

l Ankara Üniversitesi - Uygulamalı Bilimler Fakültesi

l Hacettepe Üniversitesi - Fen Fakültesi

l Kırıkkale Üniversitesi - Fen ve Edebiyat Fakültesi

l KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi - Fen ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce)