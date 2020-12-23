Aktüer nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Aktüer olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Aktüerya kişilerin, doğum, ölüm, sakatlık durumu, hastalık durumu, emeklilik gibi yaşamını yangın, kaza, sel, hırsızlık gibi rastgelelikler ile öngörülemeyen bazı olayların finansal açıdan olan etkileriyle ilgilenmektedir.

Aktüer Nedir?

Aktüerya kelimesinin kökeni Yunanca'dan gelmektedir. Actuarius kelimesinden türeyerek günümüze gelmiştir. Eski Roma Hukuku zamanında veraset vergisini hesaplamak amacı ile oluşturulmuş olan bu meslek günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüzde ise hala vergi hesaplamaları ve sigortacılık alanında oldukça katkıları olan bu meslek oldukça önem arz eder ve çok popülerdir.

Aktüer, herhangi bir olayın ihtimallerini ve mali olarak sonuçlarını değerlendirmek için istatiksel teknikleri ve matematiksel becerilerini kullanabilen kişilere verilen mesleki bir unvandır.

Aktüer Ne İş Yapar?

Ticaretin hızlı bir seyirde olması sırasında yüksek risklerin alınmasını önlemek amacı ile satım pozisyonlarında risk takibi yapar.

Emekli aylıkları ve yardımlarının yönetimi gibi konularda danışmanlıklar yapar.

Matematiksel ya da istatiksel modeller oluşturur.

Sunumlar, değerlendirmeler ve üç aylık raporlar hazırlar.

Kurumların finansal gereksinimlerine uygunluklarını sağlamak amacı le bazı sistemler geliştirmek içi bilişim teknolojisi uzmanları ile beraber çalışır.

Yatırım yöneticisi, finansal direktörler ve dış paydaşlar gibi müşterilerle ilişkiler kurar.

Aktüer Nasıl Olunur?

Aktüer olmak için şu şartların yerine getirilmesi gerekir;

Herhangi bir üniversitenin dört yıllık lisans eğitimi veren Aktüerya Bilimleri bölümünü ya da Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na bağlı olarak Aktüerya bölümünden diploma sahibi olmak,

Aktüerlik sınavı alanında başarılı olmak

Üniversitelerin Aktüerya Bölümlerinde Aktüeryacı yetiştirilerek bu bölümler 4 yıllık olmaktadır. Bununla birlikte Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun olunması ile de Aktüeryacı olmak mümkündür. Bu bölümün de eğitim süresi yine 4 senedir. Bunun yanı sıra matematik, işletme, fen bilgisi öğretmenliği, istatistik gibi bölümlerden mezun olmuş olan kişiler de aktüeryacı olabilmeleri mümkündür.

Aktüer Olma Şartları Nelerdir? Kimler Aktüer Olabilir?

Hiç iflas etmemiş olmak ve konkordato olmamak

Aktüerler yönetmenliğinde belirtilmiş olan şekilde nitelikli zimmet, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yüz kızartıcı suçlar gibi herhangi bir suç sebebi ile hüküm giymemiş olmak

Bilgisayar bilgisine sahip olmak

Diksiyonunun düzgün olması

Gereken risk ölçümlerini yapabilmek adına matematiksel becerileri gelişmiş olması.

Finansçılar ya da diğer kurumlarla iş birliği halinde de çalışılabilmesi sebebi ile takım çalışması halinde çalışabilmek.

İş alanı genellikle insan olması sebebi ile oldukça sabırlı ve aynı zamanda da güler yüzlü olabilmek.

Kişinin hitabetinin kuvvetli olması.

Aktüerin Görevleri Nelerdir?

Yapılacak olan veya satın alınacak olunan bir yerin risk durumlarını ortaya çıkararak bu risklerin sonucunda oluşacak bütçeyi hesaplamak.

Bir yerin deprem riskini ve bununla beraber bina sağlamlığını tespit etmek.

Sunumların ve maaşların planlamasını yapmak.

Kurumların bir işe başlamadan önce gereken bütçelerini hesaplamak ve rapor hazırlamak.

Matematiksel ya da istatiksel rapor oluşturmak.

Aktüerlerin Maaşı Ne Kadardır?

Aktüerlerin ortalama maaşları 4.300 TL'den başlamaktadır. Başlangıç maaşı ise genel olarak 2.600 TL olur. Kendini iyi derecede geliştirmiş bir Aktüerin maaşı ise yaklaşık olarak 8.100 TL kadar olur.

Aktüer İçin İş İmkanları Nelerdir?

Sigorta Sektörü

Sağlık Sektörü

Endüstriyel/Üretim Ürünleri

Danışmanlık

Mobilya Aksesuarları

Genellikle bu beş sektörde faaliyet gösterirler.