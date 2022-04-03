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Akts Ne Demek Ve Açılımı Nedir? Akts Neyin Kısaltması

Akts Ne Demek Ve Açılımı Nedir Akts Neyin Kısaltması

AKTS, üniversite öğrencilerinin ilgilendiren konulardan biri olmaktadır. Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin merak ettiği ve araştırdığı konuların başında gelmektedir. AKTS ile dünyadaki üniversitelerin aynı seviyeye gelmesi için zemin oluşturulmaktadır. Böylece AKTS üzerinden değerlendirme ve denkleme yapılmaktadır. Ancak AKTS ile ilgili bilgisi olmayan birçok üniversite öğrencisi vardır. Üniversiteye başlayan öğrencilerin büyük çoğunluğu ise ilk defa AKTS ile karşılaşmaktadır. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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 AKTS, ülke dışında olduğu gibi ülke içindeki üniversitelerde de çok önemli bir yere sahiptir. Bir öğrenci başka bir üniversiteye geçmek istediğinde hak kaybı yaşanmasının önüne AKTS ile geçilmektedir. Bir nevi denklik verme işlevine sahiptir. 

 AKTS Ne Demektir? 

 AKTS, öğrencilerin aldığı notların isimlendirme yöntemidir. AKTS kredileri hesaplanarak öğrencinin o yılı başarı ile geçmesi için gerekli AKTS ortaya çıkmaktadır. AKTS tutturulmadan mezun olmak mümkün değildir. 

 AKTS içerisinde birçok yapıyı barındırmaktadır. Teorik dersler, ödevler, sınavlar, uygulamalar ve bireysel çalışmalar AKTS kapsamında bulunmaktadır. Bunlarla yapılan hesaplama sonucu denklik durumu netleşmektedir. Sahip olunan denge ile birlikte ise öğrenciler başka üniversitelerle aynı seviyede eğitim alma olanağı bulmaktadır. 

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 AKTS Açılımı Nedir? 

 AKTS, Avrupa Kredi Transfer Sistemi olarak açılıma sahiptir. Üniversite öğrencilerinin her dönem karşısına çıkmaktadır. Hatta mezun olurken en önemli yapılardan bir tanesi AKTS olmaktadır. Ders içerikleri belli olduktan sonra ders için AKTS belirlemesi yapılmaktadır. Buna göre öğrencinin yükümlü olduğu AKTS kredisi ortaya çıkmış olacaktır. 

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