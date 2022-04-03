Akts Ne Demek Ve Açılımı Nedir? Akts Neyin Kısaltması

Haberin Devamı

AKTS, ülke dışında olduğu gibi ülke içindeki üniversitelerde de çok önemli bir yere sahiptir. Bir öğrenci başka bir üniversiteye geçmek istediğinde hak kaybı yaşanmasının önüne AKTS ile geçilmektedir. Bir nevi denklik verme işlevine sahiptir.

AKTS Ne Demektir?

AKTS, öğrencilerin aldığı notların isimlendirme yöntemidir. AKTS kredileri hesaplanarak öğrencinin o yılı başarı ile geçmesi için gerekli AKTS ortaya çıkmaktadır. AKTS tutturulmadan mezun olmak mümkün değildir.

AKTS içerisinde birçok yapıyı barındırmaktadır. Teorik dersler, ödevler, sınavlar, uygulamalar ve bireysel çalışmalar AKTS kapsamında bulunmaktadır. Bunlarla yapılan hesaplama sonucu denklik durumu netleşmektedir. Sahip olunan denge ile birlikte ise öğrenciler başka üniversitelerle aynı seviyede eğitim alma olanağı bulmaktadır.

Haberin Devamı

AKTS Açılımı Nedir?

AKTS, Avrupa Kredi Transfer Sistemi olarak açılıma sahiptir. Üniversite öğrencilerinin her dönem karşısına çıkmaktadır. Hatta mezun olurken en önemli yapılardan bir tanesi AKTS olmaktadır. Ders içerikleri belli olduktan sonra ders için AKTS belirlemesi yapılmaktadır. Buna göre öğrencinin yükümlü olduğu AKTS kredisi ortaya çıkmış olacaktır.