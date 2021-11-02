Aktivasyon ne demek, ne anlama gelir? Aktivasyon kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Sanal ortamda alışveriş ya da üyelik işlemleri yapılırken sıkça kullanılan aktivasyon kelimesi, TDK sözlüğünde çok sık araştırılıyor.

Aktivasyon Ne Demek?

Aktivasyon kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Aktivasyon kelimesi, bir ürünün aktive edilmesini de anlatmak için sıkça kullanılır. Aktivasyon işlemleri kişiye özel bir alan açılışı olarak da kullanılıyor. Bu kelime, etkinleştirmek anlamına da gelir.

Aktivasyon Ne Anlama Gelir?

Aktivasyon kelimesi, alınan ürün ya da hizmetin aktive edilmesi, aktif hale getirilmesi ve güncellenmesi anlamına gelir. Aktivasyon kodu ile ürün ya da hizmetin başlangıcı yapılır. Bu kelime, özellikle de teknoloji ürünlerinde, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesinde ya da alınan bir ürünün çalışır hale getirilmesinde sıkça kullanılır.

Aktivasyon Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Aktivasyon kelimesinin TDK sözlük anlamı ise, etkinleştirme bir işi etkin hale koymak anlamına gelir. Aktivasyon kelimesi, günümüzde pek çok alanda sıkça kullanılıyor. Bu kelime, bir ürünü ya da hizmeti çalışır hale getirmek demektir. Günümüzde sağlanan aktivasyon kodu sayesinde de çok daha güvenli bir şekilde alışveriş yapılabiliyor.