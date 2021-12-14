Aktivasyon be aktivasyon kodu nedir? Aktivasyon kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Aktivasyon kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan on sözcük bulunmaktadır. Bu kelimelerin altısı öz Türkçeyken dördü Arapça ve Farsça kökenlidir.

1- Hareketlendirme 2- Etkinleştirme 3- Çalıştırma 4- Başlatma

5- Muharrik 6- Faaliyet 7- Harekete Geçirmek 8- Onaylamak 9- Teyit Etmek

10- İşletmek

Aktivasyon Nedir?

20. yüzyılın ilk yarısında literatüre giren aktivasyon kelimesi, bir cihazın kurulumunu yapmak, bir makineyi çalışır hale getirmek demektir. Bu kelime mecazen onay bekleyen şeylere izin vermek ve başlatmak manasında da kullanılır.

Kimya biliminde, tepkimelerin meydana gelmesi için gerekli olan ısı enerji miktarına aktivasyon denir. Aktivasyonun başlaması ile birlikte iki ya da daha fazla sayıdaki madde etkileşime girerek bileşik maddeye dönüşür.

Aktivasyon kelimesinin diğer anlamı ise dağınık parçaları bir bütün haline gelecek şekilde yeniden dizmek ve organize etmektir.

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Aktivasyon Kodu Nedir?

İnternetten alınmak istenen bir ürünün satın alma işlemini tamamlamak için, sitelerin alıcılara gönderdiği koda aktivasyon kodu denir. Aktivasyon kodu, müşterilerin tercihine bağlı olarak cep telefonlarına ya da mail adresine gönderilir. Alıcılar 60 - 90 saniye içinde gönderilen kodu belirtilen alana eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmalıdır.

Bazı sitelerde aktivasyon kodu, sadece link bağlantısından oluşur. Bu bağlantıya tıklayan müşteriler, satın alma işlemini onaylamış olur.

Aktivasyon kodu sadece ürün alırken değil belli başlı sitelere üye olurken de gönderilir. Bu kodların gönderilme amacı site güvenliğini sağlamak ve alışverişi her iki taraf için de daha güvenli hale getirmekti. Aktivasyon koduna tıklayan alıcılar, zararlı yazılım ya da robot olmadığını kanıtlamış olur. Ek olarak bu kodlar, doğrudan doğruya cep telefonuna gönderildiği için, şifresi başkaları tarafından ele geçirilmiş birinin hesap bilgilerini de güvence altına almış olur.

İlk kez 2000'li yılların başında kullanılmaya başlanan aktivasyon kodu, günümüzde birçok sitenin güvenlik ağında yer alır.

Aktivasyon Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Aktivasyon kelimesi potansiyel ya da sabit durumda olan bir şeyi aktif hale getirmek demektir.

Örnek Cümle:

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''Siteden hala aktivasyon kodu göndermediler.''