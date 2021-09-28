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Aktif tahakkuk ne demek? Aktif tahakkuk TDK'ya göre sözlük anlamı nedir?

#Ne Demek#TDK#Aktif Tahakkuk
Aktif tahakkuk ne demek Aktif tahakkuk TDKya göre sözlük anlamı nedir

Aktif Tahakkuk çok sık duyulan söz grupları arasında yer almaktadır. Ancak bu söz öbeğinin anlamı pek çok kişi tarafından bilinmez. Günümüzde pek çok kişi bu kelimenin anlamı ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Aktif tahakkuk ne demek? Aktif tahakkuk TDK'ya göre sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

 

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Aktif tahakkuk kelimesi Arapçadan Türkçeye geçmiş olan kelimelerden bir tanesidir. Yerine gelme ya da gerçekleşme anlamları bulunmaktadır. Dilimizde pek çok alanda bu kelime ile karşılaşmak mümkündür.

 Aktif Tahakkuk Ne Demek?

 Tahakkuk terimi, gerçekleşme ya da yerine gelme anlamları ile kullanılmaktadır. Bu terim çoğunlukla vergi ile alakalı alanlarda kullanılır. Bu nedenle konu ile alakalı diğer terimlerin de bilinmesi gerekir.

 Vergi terimi olarak tahakkuk ortaya çıkan ancak kayıtlara geçmeyen gelirler ya da giderlerin tanınması olarak ifade edilebilir.

 Aktif Tahakkuk TDK'ya Göre Sözlük Anlamı Nedir?

 Tahakkuk etmek terimi, gerçekleşmek anlamına gelir. Tahakkuk edilen borç ya da vergi geçerlilik kazanmıştır. Yani belgelere dayalı olarak hesaplanmış durumdadır. Ödenebilir haldeki vergiler aktif tahakkuk ismi ile bilinmektedir. Alacakların tahsil edilebilmesi için öncelikle ödenme sürecine girmiş olması gerekmektedir.

 

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