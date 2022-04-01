Aktif Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Aktifin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Aktif kelimesi günlük hayatta da sıklıkla kullanılan sözcüklerden biridir. Elbette insanlar aktif kelimesini kullanırken yerinde ve anlamını bilerek kullanmaktadır. Bazen de aktif kelimesinin yerine aynı anlama gelen farklı sözcükler de seçilebilmektedir. Türkçe eş anlamlı sözcükler konusunu bilen insanlar, kelime dağarcığı geniş yelpazeye dayanan kişiler kelimelerle adeta oyun oynamakta ve farklı sözcükleri aynı anlama gelecek şekilde kullanabilmektedir. Burada önemli olan kelimeleri doğru karşılayacak anlamlarıyla kullanabilmeyi başarmaktır. Bu da sadece sözcükleri ve eş anlamlarını bilmeyi değil kelimenin gerçek ve mecazi anlamlarını da bilmeyi gerektirmektedir.

Aktif Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Aktif kelimesinin eş anlamlı sözcüklerine geçmeden önce aktif tanımını yapalım. Aktif demek hareketli demektir, canlı, çalışkan, etkili, etken ve etkileyen demektir. Aktif sözcüğü insanlara hitaben yani bir sıfat olarak kullanılmaktadır. Sıfat ise Türkçede isimlerim önüne gelecek şekilde isimlerin niteliklerini bildiren sözcüklerdir. Sıfatlar nitelik olarak miktar, konum, renk, biçim, tarif, sıra, izlenim gibi pek çok nitelik bildiren kelimeler bütünüdür.

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Aktif kelimesinin altı tane eş anlamlı sözcüğü vardır. Bu altı adet kelime de aktif kelimesinin yerine kullanılarak aynı anlamı taşımaktadır. İşte aktif sözcüğünün eş anlamlı kelimeleri şöyle sıralanmaktadır;

Deli dolu

Etkin

Enerjik

Faal

Hareketli

Çalışkan

Aktif Kelimesinin Eş Anlamlılarıyla İlgili Örnek Cümleler

Aktif kelimesinin altı tane aş anlamlı sözcüğünün bulunduğunu bildirdik. Açıklamalarıyla beraber aktif sözcüğünün eş anlamlı kelimeleriyle ilgili örnek cümleler şöyledir;

Ali deli dolu bir yaşam sürüyordu. Bu cümlede deli dolu kelimesi aktif kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılmıştır. Ali aktif bir yaşam sürüyordu dediğimizde de cümlenin anlamı bozulmaz.

Öğretmen etkin bir şekilde konuları açıkladı. Bu cümlede etkin kelimesi aktif kelimesinin yerine kullanılmıştır. Aktif kelimesinin eş anlamlı sözcüklerinden bir tanesi de etkin sözcüğüdür. Öğretmen aktif bir şekilde konuları açıkladı dersek de cümlenin anlamı bozulmaz.

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Benim yeğenim oldukça enerjik bir çocuktur. Bu cümlede enerjik kelimesi aktif kelimesinin yerine kullanılmıştır ve eş anlamlı bir sözcüktür. Benim yeğenim oldukça aktif bir çocuktur dersek de cümlenin anlamı bozulmaz.

Futbol etkinlikleri oldukça faal geçmişti. Bu cümlede etkinliklerin aktif geçtiği dile getirilmiştir. Fakat aktif kelimesi yerine eş anlamlısı olan faal sözcüğü kullanılmıştır. Futbol etkinlikleri oldukça aktif geçmişti dersek de cümlenin anlamı bozulmaz.

Evimde beslediğim kedim o kadar hareketli ki onu bir dakika bile yalnız bırakamıyorum. Bu cümlede kedinin hareketli olduğu söylenmiştir. Yani kedi aktiftir. Fakat aktif kelimesinin eş anlamlısı olan hareketli sözcüğü kullanılmıştır. Evimde beslediğim kedim o kadar aktif ki onu bir dakika bile yalnız bırakamıyorum desek de cümlenin anlamı bozulmaz.

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Ali çalışkanlığını ispatlamış bir sporcudur. Bu cümlede çalışkan kelimesi aktif anlamında kullanılmıştır. Aktif kelimesinin eş anlamlı sözcükleri arasında çalışkan sözcüğü de yer almaktadır. Ali aktifliğini ispatlamış bir sporcudur dersek de cümlenin anlamı bozulmaz.