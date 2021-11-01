Aksülamel ne demek, ne anlama gelir? Aksülamel kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Aksülamel kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1-Tepki

2- Reaksiyon

3- Yanıt

4- Karşılık

5- Cevap

6- Dönüt

7- Geri Bildirim

Aksülamel Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli birleşik bir isim olan aksülamel, bir duruma ya da söze karşılık olarak verilen tepki demektir. Osmanlı döneminde sık sık kullanılan bu kelimenin yan anlamı ise itirazdır.

Dilimizde aksülamel dışında ''aks'' ile başlayan birçok kelime yer almaktadır. Bunlar arasında en bilinenleri şunlardır: 1- Aksi 2- Aksine 3- Aks-i Seda

Aksülamel Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Aksülamel kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Anlık tepki, reaksiyon

İkinci Anlamı: İtiraz, karşılık

Üçüncü Anlamı: Mazmun eserlerde kelimelerin yerlerini değiştirerek yapılan bir söz sanatı

Aksülamel Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Edebiyatta aksülamel sanatını en iyi kullanan divan şairleri arasında Nedim ve Bağdatlı Ruhi yer alır

2- Halk gazetelerde çıkan habere büyük aksülamel gösterince hükümet duruma müdahale etti.