Aksülamel ne demek, ne anlama gelir? Aksülamel kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Aksülamel kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1-Tepki
2- Reaksiyon
3- Yanıt
4- Karşılık
5- Cevap
6- Dönüt
7- Geri Bildirim
Aksülamel Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Arapça kökenli birleşik bir isim olan aksülamel, bir duruma ya da söze karşılık olarak verilen tepki demektir. Osmanlı döneminde sık sık kullanılan bu kelimenin yan anlamı ise itirazdır.
Dilimizde aksülamel dışında ''aks'' ile başlayan birçok kelime yer almaktadır. Bunlar arasında en bilinenleri şunlardır: 1- Aksi 2- Aksine 3- Aks-i Seda
Aksülamel Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı
Türk Dil Kurumuna göre Aksülamel kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Anlık tepki, reaksiyon
İkinci Anlamı: İtiraz, karşılık
Üçüncü Anlamı: Mazmun eserlerde kelimelerin yerlerini değiştirerek yapılan bir söz sanatı
Aksülamel Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Edebiyatta aksülamel sanatını en iyi kullanan divan şairleri arasında Nedim ve Bağdatlı Ruhi yer alır
2- Halk gazetelerde çıkan habere büyük aksülamel gösterince hükümet duruma müdahale etti.