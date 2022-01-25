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Aksetmek ne demek, ne anlama gelir? Aksetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Aksetmek#Aksetmek Sözlük Anlamı
Aksetmek ne demek, ne anlama gelir Aksetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen aksetmek kelimesi, ''akis'' sözcüğünden türetilmiştir. Akis kelimesinin sözlük anlamı yansımadır. Çeşitli çevresel faktörlere bağlı olarak sesin belli başlı yerlerde yankılanmasına aksetmek denir. Bu sözcük gizli şeylerin açığa çıkması ve aşikar duruma gelmesi anlamında da kullanılır. Aksetmek kelimesinin yan anlamı ise bildirmek ve göstermektir. Aksetmek ne demek, ne anlama gelir? Aksetmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Aksetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Vasıl olmak 2- İntikal Etmek 3- Ayan olmak 4- Tecelli Etmek 5- Vuku Bulmak

 6- Ortaya Çıkmak 7- Zuhur Etmek 8- Belirginleşmek 9-Yayılmak 10- Kaplamak

 Aksetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyıldan beri kullanılmakta olan aksetmek kelimesinin ilk anlamı yansımak, yayılmak ve kapsamaktır. Sesin, ıssız arazilerde yankı olarak tekrar duyulması anlamında da kullanılır. Aksetmek, aynı zamanda haber vermek ve göstermek manasına gelir.

 Aksetmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

 Aksetmek - Doğru Kullanım

 Aks etmek - Yanlış Kullanım

 Akis etmek - Yanlış Kullanım

 Aksetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Balkonun demir parmaklıklarına akseden ışık, geceyi az da olsa aydınlatıyordu.

 (Yansımak anlamında kullanılmış)

 2- Dün başıma gelenleri size aksetmek istemezdim ama anlatacak başka kimsem yok.

 (Haber vermek, bildirmek anlamında kullanılmış)

 

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#TDK#Aksetmek#Aksetmek Sözlük Anlamı

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