Aksetmek ne demek, ne anlama gelir? Aksetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Aksetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Vasıl olmak 2- İntikal Etmek 3- Ayan olmak 4- Tecelli Etmek 5- Vuku Bulmak

6- Ortaya Çıkmak 7- Zuhur Etmek 8- Belirginleşmek 9-Yayılmak 10- Kaplamak

Aksetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyıldan beri kullanılmakta olan aksetmek kelimesinin ilk anlamı yansımak, yayılmak ve kapsamaktır. Sesin, ıssız arazilerde yankı olarak tekrar duyulması anlamında da kullanılır. Aksetmek, aynı zamanda haber vermek ve göstermek manasına gelir.

Aksetmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

Aksetmek - Doğru Kullanım

Aks etmek - Yanlış Kullanım

Akis etmek - Yanlış Kullanım

Aksetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Balkonun demir parmaklıklarına akseden ışık, geceyi az da olsa aydınlatıyordu.

(Yansımak anlamında kullanılmış)

2- Dün başıma gelenleri size aksetmek istemezdim ama anlatacak başka kimsem yok.

(Haber vermek, bildirmek anlamında kullanılmış)