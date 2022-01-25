Aksetmek ne demek, ne anlama gelir? Aksetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Aksetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Vasıl olmak 2- İntikal Etmek 3- Ayan olmak 4- Tecelli Etmek 5- Vuku Bulmak
6- Ortaya Çıkmak 7- Zuhur Etmek 8- Belirginleşmek 9-Yayılmak 10- Kaplamak
Aksetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Aksetmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?
Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.
Aksetmek - Doğru Kullanım
Aks etmek - Yanlış Kullanım
Akis etmek - Yanlış Kullanım
Aksetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Balkonun demir parmaklıklarına akseden ışık, geceyi az da olsa aydınlatıyordu.
(Yansımak anlamında kullanılmış)
2- Dün başıma gelenleri size aksetmek istemezdim ama anlatacak başka kimsem yok.
(Haber vermek, bildirmek anlamında kullanılmış)