Aksaray'ın alan kodu kaçtır? Aksaray telefon kodu hakkında bilgi

Karasal iklime sahip olan Aksaray aynı zamanda Ege Bölgesi iklimini taşımaktadır. Bu bağlamda verimli topraklara sahip olduğunu söylemek mümkündür. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere aynı zamanda sanayileşme noktasında da ilerleme sürdüren bir şehirdir. Konya Havzası ile beraber kısmen Kapadokya bölgesinde bulunması nedeniyle de turistik açıdan önemli bir yere sahiptir.

Aksaray'ın Alan Kodu Kaçtır?

Aksaray şehrinin alan kodu 0 382’dir. Ne zaman isterseniz sabit hatlara ulaşım sağlamak ve iletişim kurmak adına, 382 alan kodunu değerlendirebilirsiniz. Hem Aksaray şehrinde merkezi hem de bütün farklı ilçeleri açısından ortak şekilde bu alan kodu kullanılabilir. Öncelikli alan kodunu tuşlamak suretiyle daha sonra sabit numarayı giriş yaparak dilediğiniz yer ile iletişim sağlamanız oldukça kolay.

Aksaray aynı zamanda tarihi ve kültürel yapıda da önemli bir yer taşımaktadır. Geçmişten günümüze kadar yüzyıllar boyunca pek çok önemli medeniyete ev sahipliği yapmış şehir, çok önemli tarihi kalıntı ve kültürel dokuya sahiptir. Bu sebepten dolayı hem turistik hem de ticari ve pek çok amaç altında, 382 alan kodu üzerinden sabit hatlara iletişim kurarak bilgi elde edebilirsiniz.