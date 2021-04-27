Aksaray plaka kodu kaçtır? Aksaray ve ilçelerinin plaka harfleri

Gerekli durumlarda, polisler plaka kodu ve harfleri doğrultusunda çeşitli işlemleri yapma olanağına sahip olmaktadır. Bu bakımdan motosiklet, kamyon, otomobil gibi pek çok aracın üzerinde plaka yer alır.

Aksaray Plaka Kodu Kaçtır?

Aksaray ilinin plaka kodu 68'dir. Otomobillerin, kamyonların yahut araba ve benzeri tüm araçların arkasında ya da önünde 68 plaka kodu görülüyorsa, bu plakaya sahip araçlar Aksaray şehrine kayıtlı demektir. Çünkü Aksaray ilinin plak kodu 68'dir.

Aksaray ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Plaka kodu 68 olan Aksaray iline bağlı olan ilçelerinin de kendilerine ait olan plaka harf kodları bulunuyor. Bu harflere bakılarak ilgili plakanın Aksaray'ın hangi ilçesine ait olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Buna göre Aksaray merkez ilçesi plaka harfleri şunlardır:

- 68 EA 001 - 68 EA 999

- 68 AC 001 - 68 AZ 999

- 68 DA 001 - 68 DZ 999

- 68 MA 001 - 68 MA 999

- 68 M 0001 - 68 M 2000

- 68 T 0001 - 68 T 2000

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinin plaka harfleri :

- 68 FA 001 - 68 FZ 999

- 68 S 2001 - 68 S 3000

- 68 T 2001 - 68 T 3000

- 68 M 2001 - 68 M 3000

Aksaray'ın Eskil ilçesinin plaka harfleri :

- 68 M 3001 - 68 M 4000

- 68 T 3001 - 68 T 4000

- 68 S 3001 - 68 S 4000

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinin plaka harfleri :

- 68 S 4001 - 68 S 5000

- 68 M 4001 - 68 M 5000

- 68 T 4001 - 68 T 5000

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinin plaka harfleri :

- 68 S 5001 - 68 S 6000

- 68 M 5001 - 68 M 6000

- 68 T 5001 - 68 T 6000

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinin plaka harfleri :

- 68 S 6001 - 68 S 7000

- 68 M 6001 - 68 M 7000

- 68 T 6001 - 68 T 7000

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinin plaka harfleri :

- 68 M 7001 - 68 M 8000

- 68 T 7001 - 68 T 8000

- 68 S 7001 - 68 S 8000