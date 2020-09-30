Aksaray malaklısı nedir? Aksaray malaklısı özellikleri, boyu, uzunluğu ve yavruları hakkında bilgi

Aksaray Malaklısı cinsi köpeği Aksaray ilinde yetiştiği için bu ismi almıştır. Evliya Çelebi tarafından Anadolu Aslanı adı verilmiştir. Bu nedenle diğer bir ismi de Anadolu Aslanıdır. Fakat bu köpek yurt dışında Türk Mastifi veya Orta Anadolu çoban köpeği olarak bilinen bir köpek cinsidir.

Aksaray Malaklısı Nedir?

Aksaray Malaklısı köpeği farklı pek çok isimle de bilinen bir cins köpeğidir. Aksaray ilinde yetişmesi sebebiyle bu ismi almıştır. Araştırmalara göre 17 yüzyıldan beri var olduğu bilinmektedir. Aksaray bölgesinde yapılan bazı kazı araştırmalarına göre 2 bin yıl önce Asurlular tarafından savaş köpeği olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca Evliya Çelebi'nin Seyahatname eserinde Aksaray Malaklısı köpeğine Anadolu Aslanı olarak hitap ettiği de bilinmektedir. Hatta yazılı olan bu eser Aksaray Malaklısı köpeği hakkında yazılmış ilk kaynak olma özelliğini de taşımaktadır.

Aksaray Malaklısı Özellikleri

Aksaray Malaklısı köpeği çoban ve bekçi köpeği olma özelliğini taşımaktadır. Bu köpek normalde saldırgan özellikler taşımamaktadır. Fakat kötü niyetli kişileri fark ettiği zaman saldırgan olabilirler. Çok iri bir cüsseye sahip olan Aksaray Malaklısı köpeği tehlike söz konusu olduğunda ani bir hareketle koşabilirler. Aksaray Malaklısı köpeğinin diğer köpeklerden ayıran özellikleri ise şunlardır:

- Aksaray Malaklısı köpeklerinin dudakları sarkıktır.

- Bu köpeklerin erkek türlerinin omuz yüksekliği 75 ile 95 santimetre arasındadır. Dişi köpeklerim omuz yüksekliği ise 65 ile 85 santimetre arasındadır.

- Aksaray Malaklısı köpeklerin kalın vücutları bulunur.

- Genel olarak bu köpeklerin renkleri boz rengi veya sarı renkte olmaktadır.

- Aksaray Malaklısı köpeklerin karakterleri serttir.

- Yanaklarının sarkık olması nedeniyle diğer köpeklerden kolaylıkla ayırt edilebilir.

- Kafa yapıları da vücutları gibi büyüktür.

- Kısa tüylere sahiptir.

- Anadolu'da yetişen en iri köpek cinsidir.

- Bekçi köpeği olması nedeniyle bekçilik ve korumalık yapabilir.

- Bazı kişiler bekçi köpeği olarak, bazı kişiler ise çoban köpeği olarak yetiştirmektedir.

Aksaray Malaklısı Boyu

Aksaray Malaklısı köpeği oldukça iri bir köpek olmasıyla dikkat çekmektedir. Sakin yapısı bulunan Aksaray Malaklısı köpekleri tehlike hissettiklerinde koruma içgüdüsü ile saldırgan olabilirler. Çoban köpeği olarak bilinen bu köpeklerinin boyları oldukça uzundur. Erkek Aksaray Malaklısı köpeklerinin boyu 74 ile 81 santimetre arasındadır. Dişi Aksaray Malaklısı köpeklerinin boyları ise 70 ile 79 santimetre arasında değişmektedir.

Aksaray Malaklısı Uzunluğu

Anadolu'nun en iri ırk köpeği olan Aksaray Malaklısı uzunlukları da oldukça uzundur. Uzunlukları erkeklerde ve dişilerde farklılık gösterebilir. Aksaray Malaklısı köpeği cinsinin erkek türlerinin uzunluğu 120 ile 130 santimetre arasında değişir. Dişi olanların ise uzunluğu 100 ile 110 santimetre arasında değişmektedir.

Aksaray Malaklısı Yavruları Hakkında Bilgi

Aksaray Malaklısı köpeklerinin eğitimi oldukça önemlidir. Ülkemizdeki en iri köpekler arasında bulunan Aksaray Malaklısı köpeklerinin eğitimi yavru iken yapılmaya başlanmalıdır. Yavru Aksaray Malaklısı köpeklerinin diğer köpekler gibi bakımının yapılması şarttır. Tüyleri kısa olduğu için bakımı da oldukça kolaydır. Tüylerinin taranması işlemi haftada bir kez yapılmalıdır. Yal gibi besinler ile beslenmesi sebebiyle güçlü bir irk olmaktadır.

Yal adı verilen yiyeceklerim içerisinde arpa unu, yumurta ve süt yer almaktadır. Özellikle yavru Aksaray Malaklısı köpekleri bu şekilde beslenmelidir. Yavru iken bu şekilde beslenen Aksaray Malaklısı köpekleri güçlü bir köpek olur ve koruma sağlar. Büyük olan Aksaray Malaklısı köpeklere ise tavuk kemikleri verilmektedir. Bu şekilde köpekler daha da büyük olur. Ayrıca dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise bu köpeklerin gezdirilmesidir. Günde 2 veya 3 saat gezdirilmesi çok önemlidir.