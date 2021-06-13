Aksaray lise taban puanları 2021! Aksaray LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Aksaray'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Aksaray'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Yüksek Yüzdelik AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 436,3027 0,04 AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 423,8607 1,33 AKSARAY / MERKEZ / Hazım Kulak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 399,7861 4,32 AKSARAY / ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 380,0733 1,55 AKSARAY / MERKEZ / Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 372,2568 5,14