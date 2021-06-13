MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriAksaray lise taban puanları 2021! Aksaray LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
GeriEğitim Aksaray lise taban puanları 2021! Aksaray LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Haber Giriş: 13.06.2021 - 13:32 | Son Güncelleme:

Aksaray lise taban puanları 2021! Aksaray LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aksaray lise taban puanları 2021! Aksaray LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Aksaray'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Aksaray LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Aksaray'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Aksaray'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Yüksek Yüzdelik
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204436,30270,04
AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136423,86071,33
AKSARAY / MERKEZ / Hazım Kulak Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204399,78614,32
AKSARAY / ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136380,07331,55
AKSARAY / MERKEZ / Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce204372,25685,14

 

AKSARAY / MERKEZ / Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120365,020415,52,85
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce150315,501631,055,76
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68297,635338,1715,47
AKSARAY / MERKEZ / Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30276,69964815,82
AKSARAY / MERKEZ / Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60260,697556,7622,13
AKSARAY / MERKEZ / 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68239,780169,7730,39
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi