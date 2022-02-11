Aksaray hangi bölgede, haritada nerede? Aksaray ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Haberin Devamı

Aksaray şehri sevilen ve ilgi gören bir yerleşim yeridir. Bu ilde birçok dikkat çeken özellikler bulmak mümkün olmaktadır. Böylelikle Aksaray ili oldukça ilgi gören bir şehir olmayı başarmaktadır. Bu ile ait olan ilçelerde son derece ilgi çekmektedir. İlçelere baktığımız zaman çeşitli özellikler karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı Aksaray şehrinin genel olarak özelliklerini bilmek faydalı olmaktadır.

Aksaray Hangi Bölgede, Haritada Nerede?

Aksaray Türkiye'de İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir şehir olarak bilinmektedir. İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan her şehrin oldukça ilgi görmesi dikkat çekmektedir. Özellikle Nevşehir, Ankara ve Konya gibi iller Aksaray'a yakındır. Bundan dolayı Aksaray şehrinin de popüler olduğu görülmektedir. İç Anadolu'da yolu düşen herkesin mutlaka Aksaray'ı görmesi gerekmektedir.

Haberin Devamı

Haritaya baktığımızda Aksaray iline İç Anadolu Bölgesi'nde rastlanılmaktadır. Bu şehrin çevresinde Nevşehir ve Ankara bulunmaktadır. Ayrıca Niğde, Konya ve Kırşehir gibi illerde Aksaray'a oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Yani bu şehirleri görmeye gidenlerin Aksaray'a da uğraması gerekmektedir. Özellikle Ihlara vadisinin Aksaray ili sınırlarında olması şehri daha popüler yapmaktadır. Bundan dolayı yerli ve yabancı birçok insan Aksaray'ı ziyaret etmektedir.

Aksaray İlçeleri, Haritası, Nüfusu ve İklimi

Aksaray ilçelerinin sayısı merkezle birlikte 8 adettir. En çok nüfus ise merkez ilçede bulunmaktadır. En az nüfuslu ilçesi ise Sarıyahşi ilçesi olarak bilinmektedir. Ayrıca Aksaray ilinin toplam nüfusu 423.011 kişidir. Bunun yanında şehrin en popüler ilçesi Güzelyurt ilçesidir. Çünkü bu ilçede Ihlara vadisi gibi harika bir yer bulunmaktadır. Son derece etkileyici yapısı bulunan Ihlara vadisi her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlamaktadır.

Aksaray İlçeleri ve Nüfusu

Aksaray merkezi ve ilçeleri ile ilgi gören bir şehirdir. 8 adet ilçeye sahip olan Aksaray bin civarında bir nüfusa sahiptir. Tabi şehirdeki doğal güzellikleri görmeye gelen yerli ve yabancı turistler ile şehrin daha kalabalık bir hale geldiği görülmektedir. Özellikle vadi, kilise, müze, sulak alanlar ve daha birçok yapıya bu şehirde rastlanılmaktadır.

Haberin Devamı

Eskil - 27.238

Gülağaç - 19.644

Güzelyurt - 10.967

Ağaçören - 7.827

Ortaköy - 32.322

Merkez - 308.393

Sarıyahşi - 5.246

Sultanhanı - 11.374

Aksaray'ın merkez ilçesi oldukça kalabalıktır. Bu ilçe Türkiye'de yer alan ilçeler arasındada nüfus bakımından önemli bir konumda yer almaktadır. Hatta 100 bin civarındaki nüfusu olan iller düşünüldüğü zaman bir ilçe için 308.393 kişilik nüfus oldukça iyidir. Zaten Aksaray sahip olduğu nüfus ile diğer illere göre ortalarda yer almaktadır.

Aksaray Harita Konumu

Aksaray şehrinin konumu oldukça önemli olarak dikkat çekmektedir. Aksaray ilinin en yakın olduğu yer ise Nevşehir'dir. Nevşehir'de yaşayan kişiler sık sık bu şehri ziyaret etmeye gitmektedir. Bunun yanında Aksaray'ın doğusunda Nevşehir, batısında Konya, kuzeyinde Ankara ve Kırşehir, güneyinde ise Konya bulunmaktadır. Aksaray'a haritada baktığımızda İç Anadolu Bölgesi'nin ortasında yer aldığı görülmektedir. İyi bir konumda yer alması şehir için olumlu katkılar sağlamaktadır.

Haberin Devamı

Aksaray Şehrinin İklimi

Aksaray iline baktığımızda karasal iklim olduğu görülmektedir. Bundan dolayı kışları bu şehirde soğuk geçmektedir. Yani bu şehirde soğuk karasal iklimin etkili olduğu görülmektedir. Yazları ise sıcak ve kurak geçmektedir. İlkbahar ve kış aylarında şehrin yağmurlu olması dikkat çekmektedir.