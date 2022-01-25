Akşamın zıt anlamlısı nedir? Akşam kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok soğuk iddia Sebebi o vortex mi'Çok soğuk' iddia! Sebebi o vortex mi?#Kar Yağışı
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattı...Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı...#Acun Ilıcalı
En kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmalarıEn kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmaları#Wuhan
İstanbulda beklenen kar yağışı başladı Dünkü gibi olur muİstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Dünkü gibi olur mu?#Yoğun Kar
Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRKte açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durumBakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durum#Istanbul
Kar esareti 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtulduKar esareti! 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu#Kar Yağışı
Zorunlu hale gelmişti... 1 Şubattan itibaren kaldırılacak 3 koşul aranacakZorunlu hale gelmişti... 1 Şubat'tan itibaren kaldırılacak! 3 koşul aranacak#Omicron
İklim krizi vücudumuza neler yapacak Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...İklim krizi vücudumuza neler yapacak? Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...#İklim Krizi
ABDden sporcularına uyarı... Oraya mutlaka kullan-at telefonla gidinABD'den sporcularına uyarı... Oraya mutlaka 'kullan-at' telefonla gidin! '#Pekin Olimpiyatları
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
Yatırımcılar tedirgin Kripto kışı mı geliyorYatırımcılar tedirgin! 'Kripto kışı' mı geliyor?#Kripto Para Piyasaları
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...#COVID-19
Sarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmişSarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu! İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmiş#Eskişehir
Ünlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadıÜnlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı#Emma Thompson
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Akşamın zıt anlamlısı nedir? Akşam kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

#Zıt Anlamlı#Sözlük#Akşam
Akşamın zıt anlamlısı nedir Akşam kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

Kelimeler hakkında bilgi sahibi olmadan kaliteli cümleler kurmak mümkün olmaz. İstenilen kalitede cümle kurabilmek için kelimelerin anlamlarını ve bu kelimeye karşılık gelen zıt anlamlı kelimeleri de bilmek gerekiyor. Bu bilgiler olmadan kurulan diyalogların kalitesi de düşük olacaktır. Sıkça kullanılan akşam kelimesinin zıt anlamlısını tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Akşam kelimesi her alanda kullanılan kelimelerin en başında gelir. Bu kelime güneşin batışından sonraki zaman dilimini temsil eder. Akşam kelimesinin zıt anlamlısı sabah kelimesi olarak ifade ediliyor. Gündüz kelimesi de akşam kelimesinin zıt anlamlısı olarak öne çıkıyor.

 Akşamın Zıt Anlamlısı Nedir?

 Akşam kelimesinin zıt anlamlısı sabah kelimesidir. Bunun yanı sıra akşamın zıt anlamlısı gündüz kelimesi olarak da belirtiliyor. Akşam kelimesi en çok kullanılan kelimelerden biri olarak değer görüyor. Bu yüzden akşam kelimesinin zıt anlamlısı da son derece önemli kabul ediliyor.

 Akşam Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

 Akşam sözcüğünün zıt anlamlıları sabah ve gündüz kelimeleri olarak biliniyor. Aynı zamanda sabah ve gündüz kelimeleri akşam kelimesinin en çok kullanılan zıt anlamlıları olarak karşımıza çıkıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zıt Anlamlı#Sözlük#Akşam

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail