Akşamdan Kalma ne demek? Akşamdan Kalma deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Gece çok fazla içki içen kişiler, ertesi gün baş ağrısı ve mide bulantısıyla uyanır. Geceki sarhoşluğun ertesi sabaha yansıyan olumsuz etkilerini üzerinden atamayan kişilere ''akşamdan kalma'' denir. Akşamdan kalma deyiminin anlamı nedir? Merak edenler için örnek cümleler ile birlikte açıkladık.
İngilizcedeki ''Hangover'' kelimesinin Türkçe karşılığı olan ''Akşam Kalma'' deyimi günlük hayatta sık kullandığımız deyimler arasında yer alıyor.
Akşamdan Kalma Ne Demek?
Akşamdan kalma deyimi, geceyi içkiyi fazla kaçırmak ve çok fazla içki içmenin olumsuz etkilerini bir sonraki gün yaşamaya devam etmek demektir.
Akşamdan Kalma Deyiminin Anlamı (TDK)
TDK'ya göre akamdan kalma deyiminin birbirine yakın iki anlamı bulunmaktadır.
- Anlamı: Gece içilen içkilerin mahmurluğunu sabah olduğu halde üzerinden atamamak.
- Anlamı: Alkol yüzünden güne yorgun ve keyifsiz başlamak.
Akşamda Kalma Örnek Cümle İçinde Kullanımı
1- Akşamdan kalan kişiler güne baş ağrısı, mide bulantısı ve sinir harbiyle başlar.
2- Gözlerinin altı mosmor olduğuna göre sen yine akşamdan kaldın.
3- Akşamdan kalma olduğum için bugün dışarı çıkmayı düşünmüyorum.