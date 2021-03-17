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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 17.03.2021 - 04:38 | Son Güncelleme:

Akşam Üstü ne demek? Akşam Üstü deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

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Akşam Üstü ne demek? Akşam Üstü deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Hem atasözleri, hem ikilemeler, hem de deyimler günlük hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkarlar. Çünkü atasözleri ve deyimler aracılığıyla söylemek istediğimiz şeyi lafı fazla uzatmadan söyleyebiliriz. Akşam üstü deyimi de bunlardan biridir. Peki, akşam üstü deyimi ne anlama gelmektedir ve cümle içinde nasıl kullanılır? İşte bilmeniz gerekenler.

Akşam üstü, güneşin batmakta olduğu saatler için ya da gün batımından hemen öncesi için söylenen bir deyimdir.

 Akşam Üstü Ne Demek?

 Güneşin battığı saatten itibaren, gecenin başladığı ana kadar olan süreye akşam üstü denmektedir.

 Akşam Üstü Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

 Akşam üstü genellikle akşamın yaklaştığı saatler için kullanılmaktadır. Aynı zamanda havanın kararmadan hemen önceki dilimi için de akşam üstü deyimi kullanılabilir. Güneşin batımına yakın olan zamanlar için ya da güneş battıktan hemen sonra gecenin başladığı ana kadar olan dilimi de akşam üstü denmektedir. Akşam üstü deyiminin bir diğer anlamı da akşama doğru olarak karşımıza çıkar.

 Akşam Üstü Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Bu akşam üstü arkadaşlarla buluşup bir şeyler yiyelim diyoruz.

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