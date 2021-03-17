Akşam Üstü ne demek? Akşam Üstü deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Akşam üstü, güneşin batmakta olduğu saatler için ya da gün batımından hemen öncesi için söylenen bir deyimdir.

Akşam Üstü Ne Demek?

Güneşin battığı saatten itibaren, gecenin başladığı ana kadar olan süreye akşam üstü denmektedir.

Akşam Üstü Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Akşam üstü genellikle akşamın yaklaştığı saatler için kullanılmaktadır. Aynı zamanda havanın kararmadan hemen önceki dilimi için de akşam üstü deyimi kullanılabilir. Güneşin batımına yakın olan zamanlar için ya da güneş battıktan hemen sonra gecenin başladığı ana kadar olan dilimi de akşam üstü denmektedir. Akşam üstü deyiminin bir diğer anlamı da akşama doğru olarak karşımıza çıkar.

Akşam Üstü Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bu akşam üstü arkadaşlarla buluşup bir şeyler yiyelim diyoruz.