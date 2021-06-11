Akşam üstü nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Akşam üstü yazımı

Akşamüstü kelimesiyle eş anlamlı olan ve bu kelimenin yerine kullanılabilecek bazı sözcükler şunlardır: 1- Akşama Doğru 2- Akşam Üzeri

TDK'ya Göre Akşam Üstü Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?

Günün ikindi ile akşam arasında kalan zaman dilimine akşam üstü denir. Akşam olmak üzere anlamına gelen akşam üstü sözcüğünün bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı ise birçok kişi tarafından sıklıkla karıştırılıyor.

TDK'ya göre akşam üstü sözcüğünün doğru yazımı şu şekildedir:

AKŞAMÜSTÜ

Bu sözcüğü ''akşam üstü'' şeklinde yazmak ise hatalıdır. Çünkü dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler ve kaynaşmış kelimeler bitişik yazılır. Akşamüstü de birleşik bir isim olduğu için kelimenin bitişik yazılması gerekir.

Türkçede ''üstü'' ile biten birçok kelime var. Örneğin bayramüstü kelimesi arife, yani bayramdan bir önceki gün anlamına gelir. Bu kelime de akşamüstü gibi bitişik yazılmalıdır.

Örnek Cümleler:

1- Bu akşamüstü Salih ve Serkan ile buluşacağım. - Doğru

2- Akşam üstü oldu ama hala ses seda yok. - Yanlış