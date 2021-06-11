Akşam üstü nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Akşam üstü yazımı
20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren kullanılmaya başlanan akşam üstü kelimesi akşam ve üstü kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Türkçede ''üstü'' kelimesi üzere anlamına da gelir. Bu nedenle bir vakitten önceki zaman dilimi ''üstü'' ya da ''üzere'' gibi kelimelerle nitelendirilir. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız akşamüstü kelimesinin nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre akşamüstü bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Akşamüstü kelimesiyle eş anlamlı olan ve bu kelimenin yerine kullanılabilecek bazı sözcükler şunlardır: 1- Akşama Doğru 2- Akşam Üzeri
TDK'ya Göre Akşam Üstü Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?
Günün ikindi ile akşam arasında kalan zaman dilimine akşam üstü denir. Akşam olmak üzere anlamına gelen akşam üstü sözcüğünün bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı ise birçok kişi tarafından sıklıkla karıştırılıyor.
TDK'ya göre akşam üstü sözcüğünün doğru yazımı şu şekildedir:
AKŞAMÜSTÜ
Bu sözcüğü ''akşam üstü'' şeklinde yazmak ise hatalıdır. Çünkü dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler ve kaynaşmış kelimeler bitişik yazılır. Akşamüstü de birleşik bir isim olduğu için kelimenin bitişik yazılması gerekir.
Türkçede ''üstü'' ile biten birçok kelime var. Örneğin bayramüstü kelimesi arife, yani bayramdan bir önceki gün anlamına gelir. Bu kelime de akşamüstü gibi bitişik yazılmalıdır.
Örnek Cümleler:
1- Bu akşamüstü Salih ve Serkan ile buluşacağım. - Doğru
2- Akşam üstü oldu ama hala ses seda yok. - Yanlış