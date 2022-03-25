Akrostis şiir nedir, nasıl yazılır ve özellikleri nelerdir? Akrostiş şiir örnekleri

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Akrostiş şiir; senelerden beri pek çok kişiye hitap eden bir şiir türü olup, etmeye de devam etmektedir. Güzel anlamlara sahip olan bu şiir çeşidi; yukarıdan aşağı doğru okunduğu zaman ilk harfler anlamlı bir sözcük oluşturmakta ve daha hoş, samimi bir şiir haline gelmektedir.

Akrostiş Şiir Nedir?

Akrostiş şiir; şiirlerde yer alan her mısradaki ilk harfin, yukarıdan aşağı doğru okunması ile isim çıkmasına denir. Bunun yanı sıra yazması zor olan bir şiir çeşididir. Bunun nedeni ise; her dizenin başında bulunan harfin kullanılması zorunluluğu olması olarak belirtilmektedir.

Akrostiş Şiir Nasıl Yazılır?

Şiir yazarken, dizeler şeklinde yazılır. Bununla beraber dizelerde bulunan ilk harfler, yukarıdan aşağı doğru okunduğu zaman anlamlı sözcük ya da sözcük öbeği oluşturur ise, bu şiir türüne akrostiş şiir adı verilmektedir. Eski zamanlarda şairlerin ve sultanların akrostiş şiirlerden yararlanıldığı belirtilmektedir. Akrostiş şiir yazılırken bazı durumlara dikkat edilmelidir. Bununla beraber akrostiş şiir yazılırken, kimi inceliklere dikkat etmek önemlidir. Akrostiş şiir yazılırken yapılması gerekenler aşağıdaki gibi olacaktır;

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- İlk şekilde akrostiş şiir için anlatılmak istenen, bir başka ifadeyle akrostiş şiirde ortaya çıkacak olan sözcüğün belirlenmesi gerekmektedir.

- İlk defa akrostiş şiir yazan kişiler, genel olarak zorlanılır. Bu yüzden Türkçe sözlük kullanmak, bu şekilde sözcük bulmak önemlidir.

- Akrostiş şiirler yazarken, dizelerin sırasıyla tamamlanması sonucunda bir başka dizeye geçmek gerekir. Çünkü ilk defa şiir yazan bireyler, ilk dize yazmadan ikinci dizeye geçmeleri vaziyetinde biraz zorluk yaşayabilir.

- Akrostiş şiirler yazılırken, kafiye oldukça önemlidir. Kafiyesi bulunmayan akrostiş şiirlerde vardır. Ancak kafiyeyle akrostiş şiir oluşturmak, çok daha güzel olmaktadır. İlk defa akrostiş şiir yazılması durumunda, kafiyeli akrostiş şiir yazılırken; kafiye düzeni ''aabb'' biçiminde olmalıdır. Bu biçimde şiir yazmak çok daha kolay olmaktadır. Bunun nedeni; dört tane benzer sözcüğün bulunmasının güç olmasıdır.

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Akrostiş Şiir Özellikleri Nelerdir?

Akrostiş şiirler okunduğunda mısraların başında bulunan harfler; yukarıdan aşağı okunduğu zaman anlamlı bir kelime oluşmaktadır. Divan edebiyatında; akrostiş şiirlere istihrac ya da muvaşşah adı verilmektedir. Bunun yanı sıra Eski Yunan ve Latin edebiyatı bünyesinde bu şiir çeşidine; üç dize adı verilmektedir. Akrostiş şiir yazmanın kolay yollarından birisi; akrostiş şiirler, hangi konuda yazılacaksa, işlenecek konuya bağlı olarak sözcüklerin listelenmesi önemlidir. Ardından bu sözcüklerin alt kavramları belirlenmelidir. Son şekilde kavramlar, bir araya getirilir ve birliktelik yaratılır. Akrostiş şiirde olması gereken en önemli özellik, belirlenmiş olan kavramın, yukarıdan aşağı okunması ile belirlenen kavramın okunmasıdır.

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Akrostiş Şiir Örnekleri

İnternet çapında pek çok akrostiş şiir örneği bulunmaktadır. Bununla beraber herkes kendi çapında akrostiş şiir örneği yazabilmektedir. Akrostiş şiir örnekleri içerisinde Cahit Sıtkı Tarancı'dan bir örnek vermek doğru olabilir. Akrostiş şiirin özelliğinde olduğu üzere bu örnek; yukarıdan aşağı okunduğu zaman ''Vedia'' kavramı ortaya çıkmaktadır. Akrostiş şiir örneği aşağıdaki gibi olacaktır.

Var olan bir sen, bir ben, bir de bu bahar

Elden ne gelir ki? Güzelsin, gençliğin var

Dünyada aşkımız ölüm gibi mukaddes

İnan ki bir daha geri gelmez bu günler

Âlemde bu andır bize dost esen rüzgar