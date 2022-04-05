Akropol Nedir? Tarih Antik Yunan'da Akropolis Özellikleri Ve Kent Yaşamındaki Önemi İle Etkileri

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Akropol adı verilen yapılar Eski Yunan medeniyetine ait olan içinde tapınaklarında yer aldığı kaleler olmaktadır.

Akropol Nedir?

Akropol, Kelime anlamı olarak yukarıda bulunan kent anlamına gelmektedir. Ayrıca Akropoller Yunan kentlerinde çevrelerine göre yüksekte kalan ve etrafı surlarla çevrili olan yüksek tepelerde bulunan yapılar olmaktadır. Bu yapılarda kenti koruduğuna inanılan tanrının tapınağı, kralın yaşadığı saray ve hazinenin olduğu bölüm yer almaktadır. Akropollerde daha sonraları sadece tapınaklar yer almaktadır. Akropoller güçlü surlar ve kuleler ile çevrili yapılar olarak ifade edilmektedir. Akropol adı verilen yapıların büyük çoğunluğu Yunanistan'da yer alsa da Anadolu'da da Yunan akropollerine rastlamak mümkün olmaktadır. Bergama Anadolu'da yer alan bir akropol örneği olmaktadır.

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Tarihi Antik Yunan'da Akropolis Özellikleri ve Kent Yaşamındaki Önemi İle Etkileri

Akropol adı verilen yapıların en karakteristik özellikleri tepelere yapılan hisarlar içinde yer almaları olmaktadır. Bu yapılar antik Yunan'da oldukça önemli olan yerler arasında gösterilmektedir. Akropollerin dini işlevleri de bulunmaktadır. Bir tepe üzerinde bulunmalarından dolayı Akropoller herhangi bir saldırı sırasında kent halkının gelip sığınacağı yerler olarak belirtilmektedir. Aynı zamanda Akropollerde hazine ve tapınak gibi önemli kurumlar yer aldığı için düşman işgalinden buraların korunması da oldukça önemli olmaktadır.

Yunan mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Akropoller devletin en önemli yapısından biri olarak ifade edilmektedir. Akropolün bulunduğu kente ait olan hazineler, tapınaklar ve çeşitli devlet kurumlarının yer aldığı bu yapılar günümüzde yapılan pek çok yapıya örnek teşkil etmektedir. Akropoller düşman saldırısına uğranıldığı zaman ilk savunulması gereken tek yapı olarak belirtilmektedir.

Görkemli bir şekilde inşa edilen bu yapılar ekonomik olarak ülke için oldukça önemli olmaktadır. Büyük şehirlere ya da merkezde bulunan şehirlere inşa edilen Akropollerin en güzel örnekleri Yunanistan'da bulunmaktadır. Yunanistan'ın Atina adı verilen başkentinde bulunan Akropolis oldukça görkemli bir yapı olarak ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Yunanistan'da yer alan diğer Akropol örnekleri ise Erekhtheion Apollo Epicurius, Dorik Segesta, Paestum’da bulunan yapılar olarak belirtmek mümkün olmaktadır.