Akrilik boya nedir, nerede kullanılır? Aktilik boya nasıl inceltilir, nasıl kullanılır?

Su bazlı akrilik boya, akrilik polimer emülsiyon içinde dağılmış pigment partiküllerinden oluşur.

Akrilik Boya Nedir, Nasıl Kullanılır?

Su bazlı akrilik boya, akrilik polimer emülsiyon içinde dağılmış pigment partiküllerinden oluşur. Herhangi bir akrilik boyada pigment, bağlayıcı ve araç olmak üzere üç ana bileşen vardır. Pigmentler, boyaya rengini veren granül katı maddelerdir. Küçük bir partikül boyutuna kadar öğütülür ve çözünmezler, ancak boyanın içinde asılı kalırlar. Pigmentler organik, inorganik, doğal ve sentetik olabilir. Bağlayıcı, boya kuruduktan sonra pigmenti yerinde tutan maddedir.

Akrilik boyanın bağlayıcı olarak akrilik polimer vardır ve bu, su buharlaştıktan sonra bir film oluşturur. Bu, boyanın pigment ve bağlayıcıyı taşıyan kısmını ifade eder. Su, su bazlı akrilik için bir araçtır ve bağlayıcı ile birleştirildiğinde bir polimer emülsiyonu oluşturur. Su, buharlaşma veya absorpsiyon yoluyla sistemden ayrıldığında, boya kurur ve hapsolmuş renkli pigment partikülleriyle dolu stabil, şeffaf bir polimer film oluşturur. Akrilik boyanın özellikleri;

Çabuk kururlar (ince uygulamalarda 10-12 dakika, kalın uygulamalarda daha uzun)

Esnektir,

Islakken suyla temizlenebilir,

Kuruduklarında kalıcıdırlar,

Neredeyse her yüzeye uyum sağlarlar,

Deneysel uygulamalardan geleneksel boyama stillerine kadar stil ve tekniklerle çalışırlar,

Düşük kokuludurlar, duman içermezler ve yanıcı değildir.

Akrilik renkler suyun buharlaşması sonucu kurur. Pigment, su ve akrilik, uzun ömürlü bir boya filmine dönüşür. Tüpten sıkılmış veya kavanozdan alınmış akrilik boya, akrilik polimer ve su emülsiyonunda ince dengelenmiş bir pigment dispersiyonudur. Su, emülsiyon sıvısını tutmaya yarar ve bir tür kimyasal 'şaperon' görevi görerek akrilik polimer parçacıklarının yakınlaşmasını ve kişiselleşmesini ve siz hazır olmadan birbirine kilitlenmesini önler.

Atmosfere maruz kaldığında, emülsiyondaki su buharlaşır veya boyama desteği tarafından emilir. Akrilik polimer partiküllerinin doğrudan temas ettiği ve birbirleriyle kaynaştığı zamandır. Berrak polimer parçacıkları, pigmenti yerinde hapsederek kararlı, altıgen bir yapı halinde organize olur. Sonuç? Son derece sağlam, suya dayanıklı, kalıcı ve canlı bir boyadır.

Akrilik Boya Nasıl İnceltilir, Nerelerde Kullanılır?

Akrilikler asla % 25'ten fazla su ile inceltilmemelidir. Çok fazla su, dengeyi bozar ve akrilik polimeri çok ince bir şekilde yayar. Böylece moleküller kararlı bir film oluşturmak için düzgün bir şekilde yeniden bağlanamazlar. Bunun yerine, esasen boyayla aynı olan ancak renk pigmenti içermeyen akrilik bir ortamla seyreltmelisiniz. Bu şekilde, formülü ve filmi sabit tutmak için daha fazla akrilik eklemek gerekir. Akrilik boya filmleri aşırı soğuğa duyarlı değildir, bu nedenle akrilik resimleri 45 ° F'nin altındaki sıcaklıklarda yuvarlamaya, açmaya veya esnetmeye çalışmayın, çünkü bunlar daha kırılgan olacaktır.

Su emülsiyonu ıslandığında hafif süte benzer bir görünüme sahiptir ve boya kurudukça şeffaf hale gelir. Bu süt akıntısı, rengin değerini bir miktar hafifletir. Su, emülsiyondan çıktıkça ve bağlayıcı berraklaştıkça, rengin değeri koyulaşır. Bu renk değişikliğine genellikle ıslaktan kuruya renk değişimi denir. En çok alizarin gibi koyu şeffaf pigmentlerde ve kadmiyum sarısı gibi hafif opak pigmentlerde daha az fark edilir. Kurum içi kimyagerler için akrilik teknolojisinin en ön safındadır. Sanatkarlar genelde mümkün olan en iyi ıslak berraklığı sağlayan Liquitex malzemeleri için mevcut en son akrilik reçineleri kullanırlar. Akrilik boyalar hemen hemen her malzeme ile uyumludur yani istediğiniz her yüzeyde kolayca kullanabilirsiniz. Günümüzde pek çok boyanın aksine artık akrilik boyalar kullanılmaktadır.