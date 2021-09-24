Akrep Türleri Ve Özellikleri Nelerdir, Kaç Tür Akrep Vardır? Zehirli Akrep Ne Renk Olur, Nereye Yuva Yapar?

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Türkiye'de yaşayan akrep türleri bölgelere göre de farklılık gösterebilir. Akrepler genel olarak karlı bölgeler dışında kalan birçok yerde yaşarlar. Son verilere göre 1753 türü bulunan akreplerin Türkiye'de ise 11 cinsinin bulunduğunu söylemek mümkündür.

Akrep Türleri ve Özellikleri Nelerdir, Kaç Tür Akrep Vardır?

Akrepler, genel olarak sıcak ve nemli bölgelerde yaşayan eklembacaklılar olarak bilinmektedir. Akreplerin vücutlarında sert bir tabaka bulunur. Kuyrukları ise kalkık ve kıvrık bir yapıya sahiptir. Dünya üzerinde yaşayan 1750 akrep türünün içlerinde zehirli ve tehlikeli olanlar da bulunmaktadır. Türkiye de ise yaşadığı bilinen akrep türlerinden sekiz tanesinin zehirli olduğu bilinmektedir.

Akrepler zehirli ve büyük böcekler olarak bilinmektedir. Akreplerin bazı türleri insanların ciddi sağlık sıkıntıları yaşamasına neden olabilir. Akrepler genel olarak insanlardan uzak yaşamayı tercih ederler. Lağım kanallarına yakın bölgelerde yaşamakta olan akrepler, saklanabilecekleri bir yerde yaşamayı tercih ederler.

Akreplerin görüş mesafeleri sanıldığı gibi normal değerlerin çok üstünde değildir. Aksine normal bir görüş değerlerinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda bulunan birçok akrep türünün bulunduğu da söylenebilir.

Akrep Türleri:

Sarı akrep

Kara akrep

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Hottentotta saulcyi (Mardin akrebi)

Mesobuthus eupeus (Doğu sarı akrebi)

Compsobuthus matthiesseni (Uzun kuyruklu akrep)

Scorpio maurus linnaeus (Kalın kıskaçlı akrep

Lurus asiaticus

Lurus kadleci

Lurus kinzelbachi

Lurus kraepelini

Calchas nordmanni (Artvin akrebi)

Calchas birulai

Calchas gruberi

Akrep Özellikleri

Akreplerin birçoğu zehirli ve öldürücü bir özelliğe sahiptir.

Eklem bacaklılar arasında en fazla türe sahip olan canlı akrepler olarak bilinmektedir.

Çok sessiz bir şekilde hareket edebilirler.

Güneş ışınlarını seven akrepler, sıcak bölgelerde yaşarlar.

Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayabilen bir canlı olan akrepler, yumurta ile çoğalmaktadır.

Akrepler kendi içlerinde çok fazla türe sahip olan canlılar olarak bilinmektedir.

Ön kıskaçlarını kullanarak avlarını yakalamaktadırlar.

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Yaklaşık olarak 8 yıl süren ömürleri vardır.

Doğal ortamlarında yaşadıkları takdir de insanlar için faydası olan akrepler, yaşam alanlarına girdikleri takdir de tehlike unsuruna dönüşebilmektedir. Serin ve rutubetli yerleri seçerek saklanabilecekleri yerlere yuvalarını yaparlar. Özellikle eve giren akreplerin küçük çocuklarla karşılaşması durumunda birçok tehlikeye sebep olabileceğini söylemek mümkündür.

Zehirli Akrep Ne Renk Olur, Nereye Yuva Yapar?

Tüm akrepler zehirli değildir. Ancak zehirli olan akreplerin ise insan sağlığı açısından çok büyük bir tehlikeye neden olabildiği bilinmektedir. Türkiye'de bulunan akreplerin sarı renkli olanları zehirli akrepler olarak bilinirken, siyah ve koyu renkli olan akrepler ise zehirsiz olarak bilinmektedir.

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Zehirli akrepler aynı zamanda uzun kuyruklu ve kalın kıskaçlı olmaları ile de ayırt edilebilirler.

Akrepler genellikle benzer bölgelere yuva yapmayı tercih ederler. Yuva yapmak için akreplerin tercih ettiği başlıca yerler; çalılıklar ve duvar dipleri olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda tahta döşeklerin altına, kayaların, kütüklerin veya bazı yığınların altına yuva yapmayı tercih ederler. Akrep yuvalarına yaklaşmak oldukça tehlikeli olabilmektedir.

Yerleşim yerlerinde fark edilen akreplerin uzaklaştırılması için ise, güvenilir bir ilaçlama firması ile anlaşılması gerekmektedir. Akrepler genel olarak gündüzleri dışarıda dolaşmayı tercih etmezler. Geceleri etrafta dolaşan akrepler aynı zamanda geceleri avlanmayı tercih ederler.