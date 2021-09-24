Akreditif Türleri Nelerdir? Akreditifli Ödeme Çeşitleri Nelerdir? Karşılıklı Akreditif Ne Demek?

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Akreditif bir ödeme seçeneği olarak bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Günümüzde bankaların birçoğunda akreditif hizmeti bulunmaktadır. Bu hizmet esasen kurumsal firmaları hizmetleriyle kendine çekmektedir. Akreditif hizmet alanı kapsamında bankalar arasındaki rekabet de göze çarpmaktadır. Bu sebeple bankadan bankaya değişiklik gösteren hususlardan birisi de akreditiflerde kullanılacak olan komisyon ile ücretler konusudur. Akreditif işlemi yapılacak olan banka seçiminde ücretler ve komisyonlar dikkate alınmaktadır.

Akreditif Nedir?

Akreditif, ticarette mevcut halde bulunan bir ödeme yöntemi şeklinde ithalatçının isteğine göre oluşturulabilen, bir bankanın tarafından ihracatçıya belirli koşullar altında ödeneceği konusunda verilen garanti biçiminde ifade edilmektedir. Bankalar ile yapılabilen bir anlaşma türüdür. İngilizce içerisinde "Letter of Credit" şeklinde belirtilmektedir ve L/C olarak görülmektedir. Akreditifin oluşturulabilmesi için dört tane taraf mevcuttur. Bu taraflar genel olarak; ithalat yapan kurum, ithalat yapan kurumun bankası, ihracat yapan kurum ile arada bulunan bağlantıyı sağlayacak yurt dışı bankası bir başka deyiş ile muhabir bankadır.

Akreditif işlemleri içerisinde amir banka, amir, lehtar ve son olarak da lehtar bankası şeklinde de taraflar yer alabilmektedir. Bu tanımlar itibari ile amir ithalat yapmakta olan tarafı, lehtarsa ihracat yapabilen tarafı belirtmektedir. Belirtilen dört tane taraftan bir tanesinin bile olmaması durumunda akreditif işleminin gerçekleştirilmesi mümkün olmamaktadır.

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Akreditifte Ödeme Türleri Nelerdir?

Akreditif içerisinde ödeme türleri; peşin ödeme ve poliçe kabulü aracılığı ile ödeme olarak iki kısma ayrılmaktadır. Peşin ödemede satıcı mal taşımasını kanıtlayan belgeleri muhabir olan bankaya ibraz etmektedir. Böylece banka, belgelerin kredi koşullarını karşıladığın tespit ederek akabinde ödemeyi gerçekleştirmektedir.

Poliçe kabulü ile ödeme kapsamında, satıcı malların taşımasını yaptığını kanıtlayan belgeler ile birlikte üstüne çekilmiş olan poliçeyi bankaya göndermektedir. Banka, satıcının kendisine gönderdiği belgeleri kontrol etmektedir ve uygun bulması durumunda poliçeyi kabul etmektedir. Kabul edilen poliçe banka imzalayarak satıcıya geri vermektedir.

Akreditif Çeşitlerinin Özellikleri Nelerdir?

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İthalat ya da ihracat kapsamında; aynı krediye bir ithalat ya da ihracat akreditifi ismi verilebilmektedir. Feshedilebilir olan akreditif; akreditifi yapan banka ve ithalatçı, ihracatçıya bilgi vermeden ve aynı zamanda da ihracatçıdan herhangi bir izin almadan akreditife hile karıştıramaz ya da düzeltmeler yapamaz. Bununla beraber hiçbir akreditifin değiştirilemez olduğu belirtilmiştir ve bunun için bu türdeki akreditif kullanılmaz. Feshedilemeyen akreditif; akreditifin iptali veya akreditifteki bütün değişiklikler müracaat sahibi tarafından amir olan bankada yapılmaktadır. Komisyoncuya ise tedarikçinin yerine geçip kendi faturasına vekâlet edilerek kazancı oranında fark edinme yetkisi verilmektedir. Akreditifin menkul olduğu açık bir şekilde bildirilirse yalnızca birinci lehtarın talebi üstüne ikinci lehtara havale edilebilmektedir. Banka kredi havalesi yapmak mecburiyetinde kalmaktadır. Menkul akreditif ise, akreditifte belirtilmiş olan toplam mal miktarının gönderilmesi koşulu ile tek bir lehtardan çok daha fazla lehtara devredilmektedir.

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Akreditif Nasıl Yapılır?

Akreditif işleminin belirli aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalar ise şu şekilde sıralanmaktadır:

İthalatçı ile ihracatçı anlaşarak satış protokolü imzalamaktadır.

İthalatçı bahsedilen sözleşmeye dayanarak akreditif açmaktadır.

İthalatçının bankası açılmış olan bu akreditifi ihracatçıya, ihracatçının kendi ülkesindeki bir bankaya ihbar edilmek amacı ile göndermektedir.

İhracatçının ülkesinde yer alan banka akreditifi ise ihracatçıya ihbar etmektedir.

Şeklinde ifade edilmektedir.