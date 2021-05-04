Akreditasyon Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Alınır?

Öğrencilerin üniversite yaşamlarında sık sık akreditasyon ile karşılaşması muhtemel bir durumdur. Çünkü etik prensipler çevresinde her öğrenci bir miktar akreditasyona destek olmaktadır.

Akreditasyon Nedir?

Önceden belirlenmiş bir standart ve hedefin başarılması, bu hedeflerin ulaşacağı kitlenin memnuniyetini en üst seviyede tutması için işimize yarayan çalışmaların tümüdür. Kalite denilince genel olarak aklımıza gelen bir mal, ürün veya hizmet kalitesi anlaşılmaktadır fakat kalite bu kadar sığ bir kavram değildir. İş kalitesi, insan kalitesi, sistem kalitesi Gibi pek çok olgu kalite denilince aklımıza gelmelidir.

Ayrıca kalite pahalılık değildir eldeki imkânlarla her zaman en iyisine yönelmektir. Akreditasyon ise aslında bir sistemdir. Bu sistem topluma sunulan mal, iş, hizmet kalitelerin belirli mükemmeliyet standartlarında tutulduğunu güvence altına almaktır. Bu sistemin başlıca özelliği bir malın veya hizmetin topluma sunulmadan önce test aşamalarından geçirilip belirli güvenilirlik belgelerini alması gerekmektedir. Akreditasyon bir defalık bir durum değildir uzun süreli ve sistemli çalışmalardır. Yani kısaca akreditasyon bir amaç değildir kalitenin ve güvencenin sağlanmasında bir araçtır

Ne İşe Yarar ve Nasıl Alınır?

Akreditasyonun ne işe yaradığı ve nasıl alındığı hakkında bilgi sahibi olabilmek için öğrencilik örneği üzerinden gidilmesi normaldir. Küreselleşen dünyada akreditasyon yükseköğretim koluna da temas ettiği için aslında öğrencilerde akreditasyon ile iç içeyizdir. Yükseköğretimde akreditasyon öğrencilere daha iyi eğitim verilmesi, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun doğmasına neden olmuştur. Yükseköğretimde öğrenciler üzerindeki akreditasyon ve kalite güvencesi dört Kısıma ayrılabilir. Yanlış işi yanlış yapmak, yanlış işi doğru yapmak, doğru işi yanlış yapmak ve doğru işi doğru yapmaktır.

Bunlar arasında yükseköğretimde kaliteyi sağlayan doğru işi doğru yapmaktır. Yani öğrenci zamanında mezun olmuş, doğru yerde istihdam edilmiş ve o işi yapabilecek yetkinlikte olması gerekmektedir. Yükseköğretimde akreditasyonda öğrencinin yeri çok önemlidir. Kurum öğrencilerle ortak olarak kalite güvencesine katılım ve katkı sağlamalıdır. Öğrenciler için hayati önem teşkil eden ilgili yönetmelik ve yönergeler hakkında, farkındalıkları sağlaması gerekmektedir. Karar alma mekanizmalarında öğrencilerinde fikirleri alınmalıdır ve anketler toplantılarda öğrenciler de yer almalıdırlar.

Öğrencilerin doldurması gereken 240 kredilik ders yükünü üstlenmeleri için yeterli miktarda ve çeşitlilikte seçmeli ders verilmelidir. Tabi ki üniversitelerde sadece mesleklerine dair dersler değil öğrencilerin psikolojileri ve stres yönetiminin kontrol altında tutmasına fayda sağlamak için rehberlik dersleri, spor, kültürel etkinlikler hizmetlerde bulunulması gerekmektedir.

Bu şartlar meydan getirilirken özel yaklaşım gereken öğrencilerde unutulmamalıdır. Üniversitede engelsiz bir yaşamı destekleme faaliyetleri ve engelli bireylerin diğer öğrenciler ile her alanda eşit seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Öğrencilere birey olarak yaklaşılarak kendilerine en uygun öğrenme metotlarını bulmalarına yardımcı olunmalı ve her şeyi öğretmenden değil bazı şeylerinde kendi çabalarıyla ulaşmaları gerektiği düşüncesine teşvik edilmelilerdir.

Öğrenciler mezun edildikten sonrada takip edilmesi gerekmektedir. Mezunun hakkında işverenden bilgi alma ve hem işverene hem mezuna anketler yaptırılmalıdır. Yükseköğretimde akreditasyon sadece kurumlar ile sınırlı kalmamalıdır yani öğrencilerde işleyen akreditasyon sistemine müdahil olmalıdır.

Öğrencilerin akreditasyon konusunda bilinçlerinin yüksek olması gerekmektedir ve kendilerine verilen öğrenme görevinin en doğru şekilde yerine getirmeleri beklenmektedir. Unutulmamalıdır yükseköğretimde akreditasyon bilinci öğrencilerin katılımı ve desteği ile mümkündür. Özellikle karar alma mekanizmalarına ve anketlere katılımım oldukça önemlidir.