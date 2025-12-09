Akran zorbalığına yasa yolda

Haberin Devamı

İstanbul Erkek Lisesi’nde 9’uncu sınıftaki 7 erkek öğrencinin, kız öğrencilerle ilgili taciz ve tehdit içeren 507 maddelik bir ifadeler listesi hazırladığı iddia edildi. Geçtiğimiz haftalardaysa okulun 11’inci sınıf öğrencilerinden 10 kişilik bir grup, bu 7 öğrenciyi darp etti. Okula yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, taciz mesajları paylaşan 7 öğrenciden 6’sı Ankara Fen, 1’i ise Adana Fen Lisesi’ne nakil oldu. Ancak iddiaya göre öğrencilerden bazıları yerleştikleri yeni okulda da diğer öğrenciler tarafından zorbalığa uğradı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, olayın Milli Eğitim Müfettişleri tarafından soruşturulduğu ve rehberlik servisi tarafından öğrencilere yönelik destek çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. TBMM Akran Zorbalığı Komisyonu Başkanı Başak Abdula ise yaşanan durumun çocukların yeterli rehberliği alamadığına işaret ettiğini belirterek şunları söyledi:

Başak Abdula

GÜÇ UNSURUNU ÖDÜLLENDİREN SOSYAL YAPI

“Bu vakada temel mesele, gençlerin birbirlerinin sınırlarını tanıma ve saygı göstermelerini sağlayacak değerleri içselleştirmemiş olmaları. Yaşanan durum çocukların değerler konusunda yeterli rehberliği almadıklarını düşündürüyor. Çünkü bu mesele sadece bir disiplin meselesi değil; bunu bir disiplin vakasına indirgemek, buna zemin hazırlayan psikososyal dinamikleri ve yönlendirme eksikliğini göz ardı etmek anlamına gelir. Bu sınır ihlallerini normalleştiren akran kültürü, cinsiyetçi mizah ve güç hiyerarşisini ödüllendiren sosyal yapı da bu tür vakaların görünmez taşıyıcısı.

SINIRLARI ZORLAYARAK STATÜ ELDE EDİYORLAR

Sosyolojik olarak bakıldığında bu tür vakalar aslında gençlerin içinde bulundukları “okul alt kültürünün” bir yansıması. Bazı okullarda statünün, karşılıklı saygıdan ya da akademik başarıdan ziyade; dikkat çekme, sınırları zorlama ve grup önünde risk alma davranışlarıyla ilişkilendirildiği görülebilir. Böyle durumlarda zorbalık, öğrencilerin gözünde bir tür “gruba dahil olma” ya da “grupta yer edinme” aracı hâline gelebilir. Bu nedenle mesele yalnızca bireysel bir davranış bozukluğu değil öğrencilerin günlük etkileşimlerini şekillendiren daha geniş bir sosyal dokuyla ilgili. Okul içinde dolaşan görünmez kurallar, mizah adı altında sürdürülen cinsiyetçi, küçümseyici ya da dışlayıcı dil ve otoritenin tutarsız tepkileri, bu davranışların normalleşmesine zemin hazırlar. Böylece sınır ihlali, tekil bir eylem olmaktan çıkar, okul iklimine yerleşen bir alışkanlık biçimine dönüşür. Bu kültürel zemin değişmediği sürece bireysel yaptırımların etkisi de sınırlı kalabilir.”

ZORBALIK BİR GÖSTERİ GİBİ İCRA EDİLİYOR

TBMM Akran Zorbalığı Komisyonu Başkanı Başak Abdula, yakın zamanda üzerinde çalışmaya başladıkları akran zorbalığı yasası hakkında şu açıklamaları yaptı:

“Akran zorbalığı hakkındaki ilk yasa taslağı üzerinde çalışmaya başladık. Ortak akla varmak için önümüzde çok kısa olmayan bir yol var ve bu nedenle yasanın detaylarını paylaşmak için birkaç aya daha ihtiyacımız olacak. Ancak bir yasaya ihtiyaç duymamızın temel nedenini açıklayabilirim. Akran zorbalığının yüzde 95’inin gerçekleştiği yer okullar. Artık zorbalık tenhada değil kalabalıklar önünde bir gösteri icra edilir gibi yapılıyor. Çocuklar bunun ardından herhangi bir yaptırıma uğramıyor ve davranışının sonucuyla yüzleşmiyor. O yüzden bu performanslar daha da güçleniyor. Her 4 çocuktan 2’si zorbalığa şahit oluyor, her 4 çocuktan 1’i zorbalığa uğruyor. Bu şahit çocuklar geleceğin yetişkinleri olacak ve okullarda şu anda akran zorbalığına karşı önleyici ve durdurucu sistemler olmadığı için çok yanlış çıkarımlar yapıyorlar.

HAZIRLANAN YASA OKULLARA YÖN VERECEK

Milli Eğitim Bakanlığı okullara şiddeti önleme genelgesi gönderdi ancak bu genelge yuvarlak hükümlerden oluşuyor. O nedenle okullar kendilerini herhangi bir vaka yaşandığında uygulama noktasında yeterli ve alan sahibi hissetmiyor. Okul idarecileri inisiyatif alamıyor ve zaten bununla ilgili de genel bir standart yok. Okullar, kucaklarına düşen her vakada kendilerini karar verici olarak görüyor. Ancak okullar karar verici değil uygulayıcı olmalı. Karar yukardan verilmeli. O nedenle bir akran zorbalığı yasasına ihtiyaç var. Bizim yasa tasarımız önce akran zorbalığını tanımlayacak ve vakaların nasıl ele alınması gerektiğini açıklayacak. Ardından da okullar ve diğer kurumlar bu durumda ne yapmaları gerektiğini bilecek.”

KIZLARIN DAYANIŞMASI

Okuldaki kız öğrenciler, konuyla ilgili sosyal medyada yayınladıkları bildiride, “Sen sevgili kız kardeşim; bedenine, sesine, varlığına göz dikenlere karşı susma. Bilinmelidir ki bizler, susturulacak sesler değil, bu çürük zihniyetleri yerinden söküp atacak kararlığın ve iradenin ta kendisiyiz” ifadelerine yer verdi. Kız öğrencilerin bu bildirisi, sosyal medyadaki pek çok genç tarafından tekrar tekrar paylaşılarak bir dayanışma örneği oluşturdu.

'HATA VAR, HATA VAR!'

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz bazı veliler şunları söyledi: “Öğrencinin başarısı karakteri ile doğru orantılı değil. Yapılanlar ortada. 11’inci sınıfların ifadeleri alındı, disiplin süreçleri olacak. Tüm İEL paydaşları olarak biz de onların hatalı olduklarını düşünüyoruz ancak ‘hata var, hata var’. 9’uncu sınıfların yaptığı da kabul edilir bir durum değil. Öncelikle onların ıslah edilmeleri lazım. Bu işin cinsellik boyutuna gelmiş olması çok rahatsız edici. Çocuklar yatılılıkta aileden çok birbirleriyle yakın oluyor. Yatılı okuldaki ağabeylik ablalık kültüründe de okulu ve kardeşleri korumak var. Öğrenciler şu an 11’inci sınıfların arkasındalar ve birbirlerine sahip çıkmış durumdalar.”