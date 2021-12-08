Akne ve sivilce arasındaki fark nedir? Akne ile sivilcenin farkı

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Akne ya da sivilce özellikle ergenlik döneminde görülen tedavi edilmezse cilt üzerinde birtakım hasarlara neden olabilecek bir hastalık olarak ifade edilmektedir.

Akne ve Sivilce Arasındaki Fark Nedir?

Akne ya da sivilce aynı anlama gelen bir hastalığın adı olmaktadırlar. Ciltte bulunan yağ bezelerinin iltihaplanması sonucu bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Ergenlik döneminde yağ bezelerinin daha fazla çalışması sonucunda gözeneklerin tıkanarak bakterilerin gözenekler içinde çoğalması ile akne oluşmaktadır.

Cilt üzerinde yer alan aknelerin sıkılmaması gerekmektedir. Aksi taktirde akne yerlerinde çukurluklar cilt renginde morarma gibi olumsuz durumlarla karşılaşılmaktadır. Akne hastalığı tedavi edilmesi gereken bir durum olmaktadır.

Akne İle Sivilcenin Farkı

Akne ve sivilce arasındaki herhangi bir fark bulunmamaktadır. Vücutta yer alan sivilceler bazen başka hastalıklardan da kaynaklanabilmektedir. Vücutta çeşitli vitamin ve mineral eksikliklerinin olması da sivilceye neden olmaktadır. Özellikle çinko eksikliğine bağlı olarak akneler görülmektedir. Çünkü çinko cilt hücrelerini yenileme özelliğine sahip olan bir besin kaynağı olmaktadır.