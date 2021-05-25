Akne nedir ve neden oluşur? Akne nasıl geçer ve tedavisi

Akne halk arasında sivilce olarak bilinmektedir. Cilt üzerinde gözeneklerin tıkanması ile birlikte yağ bezeleri oluşur. Özellikle ergenlik döneminde görülen akne oluşumu yağ bezelerinin oluşması ile meydana gelir.

Akne Nedir?

Cilt üzerinde gözeneklerin tıkanması ile akne oluşabilir. Yağ bezlerinin neden olduğu akne oluşumunda pek çok farklı etmenler bulunmaktadır. Özellikle stres, yoğun bir tempoda çalışma ve sağlıksız beslenme sonucunda ciltte akneler görülebilir. Sivilceler eğer sıkılır ise bu şekilde tüm yüze sivilce yayılımı da görülecektir.

Akne çoğunlukla ergenlik döneminde görülmektedir. Bu süreçte hormonların değişmesi ile birlikte çoğu kişide sivilce oluşumu da görülmektedir. Yağlı yiyeceklerin yenilmesi ile birlikte ciltteki akne sayısında da artış görülebilir. Genellikle cilt üzerinde yağ bezlerinin büyümesi sonucu sebum üretimi artar. Sebum miktarı çoğaldıkça da ciltte çeşitli kızarıklıklar meydana gelir. Bu ise yüzde istenmeyen görüntülere neden olacaktır.

Akne Neden Oluşur?

Ciltteki aknelerin oluşumuna neden olan birbirinden farklı nedenler var. Özellikle kıl kökleri ile yağ bezlerinin tıkanması sonucunda ciltte akne oluşabilir. Akne de en yaygın olan cilt sorunlarından bir tanesidir. Bunun yanı sıra vücutta yüksek miktarda sebum üretildiği takdirde bu da ölü deri hücrelerinin gözeneklerin içine sıkışmasını sağlar. Bu şekilde beyaz ve siyah noktalar da çıkabilir. Akne oluşumuna neden olan en önemli konulardan birisi da sağlıksız beslenmedir.

Aşırı yağlı ve aşırı tuzlu besinler tüketmek sivilce oluşumunu arttıracaktır. Hassas ve akne oluşumuna yatkın ciltler özellikle beslenme konusuna da dikkat etmeliler. Bunun yanı sıra akneye yatkın ciltler doğru bir şekilde de temizlenmelidir. Doğru bir şekilde cildin temizlenmesi ile birlikte akne oluşumu da azalır.

Akne Nasıl Geçer ve Tedavisi Nasıl Olmalı?

Akne tedavisinde doğru tedavi yöntemi belirlenmelidir. Bunun yanı sıra akne tedavisi de uzun bir süreçtir. Ciltte akne oluşumu yaşandığında mutlaka bir doktora gitmek gerekir. Cilde uygun bir tedavi süreci belirlenir. Kişiye belli aralıklarda kontroller yapılır. Akne tedavisi kesinlikle kendiliğinden geçmez.

Uygulanan yöntemler ise ciltte kalıcı izler bırakabilir. O nedenle mutlaka uzman bir cilt doktoruna gidilmelidir. Ayrıca her sabah ve akşam mutlaka cilt temizlenmelidir. Cilt tipine uygun kremler ve temizleyiciler kullanılır. Cilt doktoru tarafından verilen kremler sivilceler üzerine uygulanmalıdır. Sivilcelerin yayılmasının en önemli nedeni gözeneklerin tıkanmasıdır. Bu nedenle cilt tipine uygun peeling uygulanması gerekir.

Hafif aknelerin giderilmesi için jel ve kremler ile uygulamalar yapılır. Kadınlarda oluşan hormonal aknelerin giderilmesinde doğum kontrol hapları kullanılmaktadır. Bu ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Sivilceler için doktorun verdiği ilaçlar doktor kontrolünde belirlenen dozda kullanılmalıdır.

Akne Oluşumu İle İlgili Merak Edilenler

Akne en çok ergenlik döneminde görülmektedir. Bunun yanı sıra bazı etkenler nedeni ile yetişkinlik döneminde de ciltte akne görülebilir. Kalıtsal yatkınlık ve hormonal dengesizlikler nedeni ile akne oluşabilir. Ayrıca aşırı yağlı bir cilde sahip olanlar ile çeşitli stresten ötürü de akne oluşabilir.

Kullanılan bazı ilaçlar, yüze yoğun olarak sürülen kozmetik ürünleri ile birlikte ciltte akne oluşabilir. Kadınlarda polikistik over sendromu nedeni ile yoğun miktarda akne oluşumu görülebilir. Ayrıca beslenme düzenine bağlı olarak da akne oluşabilir. Özellikle aşırı yağlı ve paketlenmiş gıdaların tüketilmesi akne oluşumuna neden olmaktadır.