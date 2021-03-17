Aklını Peynir Ekmekle Yemek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyim ile yakın anlamlı olan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan diğer deyimler şu şekilde sıralanabilir. Aklını kaçırmak, aklını yitirmek ve aklını şaşırmak.

Aklını Peynir Ekmekle Yemek Ne Demek?

Aklını peynir ekmekle yemek deyimi akli melekelerini kaybetmek, sağlıklı bir şekilde düşünememek ve mantıktan uzak hareket etmek demektir.

Aklını Peynir Ekmekle Yemek Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre aklını peynir ekmekle yemek deyiminin iki anlamı vardır.

Anlamı: Doğru düzgün düşünememek ve hiçbir dayanağı olmayan saçma fikirler öne sürmek. Anlamı: Sonunu düşünmeden, şaşkın bir şekilde hareket etmek.

Aklını Peynir Ekmekle Yemek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bunlar nasıl sözler böyle? Sen aklını peynir ekmekle mi yedin?

2- Böyle şeyler düşündüğüne göre aklını peynir ekmekle yemiş olmalısın.