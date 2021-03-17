Aklını Çelmek ne demek? Aklını Çelmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Atasözlerinde olduğu gibi deyimler de bazı yörelerde farklı şekilde telaffuz edilebilir. Anadolu'nun birçok şehrinde Aklını Çelmek deyimi ''Aklını Çalmak'' şeklinde kullanılmaktadır.

Aklını Çelmek Ne Demek?

Aklını Çelmek deyimi birini hatalı sonuçlar doğuracak bir şey için ikna etmek demektir. Genelde olumsuz anlamda kullanılan bu deyimin kandırmak, yanlış yola sevk etmek gibi anlamları da vardır.

Aklını Çelmek Deyiminin Anlamı (TDK)

1- Birini verdiği karardan döndürmek ya da geçmiş bir zaman onaylamadığı bir şey için ikna etmek.

2- Bir kişiye daha öncesinde reddettiği teklifi kabul ettirmek.

3- Birinin ilgisini başka bir yöne çekmek.

Aklını Çelmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Demek yaptığı onca konuşmadan sonra aklını çelmeyi başardı!

2- Nasıl yaptı bilmiyorum ama aklımı çeldi ve beni ikna etti.

3- Onun aklını arkadaş çevresindeki kişiler çeldi.