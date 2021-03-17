Aklına Koymak ne demek? Aklına Koymak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

''Aklına Koymak'' henüz düşünce aşamasında olan, uygulanmamış planları anlatmak için kullanılır. ''Aklına Koyduğunu Yapmak'' deyimi ise düşüncede kalmayıp pratiğe dökülmüş fikirleri tanımlar.

Aklına Koymak Ne Demek?

Aklına koymak, bir şeyi yapmaya kati surette karar vermek demektir. Bir fikri başkasına aşılamak anlamına da gelir.

Aklına Koymak Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre ''aklına koymak'' deyiminin üç anlamı vardır.

Anlamı: Bir işe başlamaya ya da bir planı uygulamaya kesin karar vermek. Anlamı: Bir kimseye telkinde bulunarak onu herhangi bir konuda ikna etmek.

3- Anlamı: Çok fazla istemek.

Aklına Koymak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Serkan aklına koyduğu her şeyi bir bir yapan idealist biri.

2- Aklıma koydum artık, seneye Barcelona'ya taşınacağım.

3- En kısa zamanda Almanca öğrenmeyi aklıma koydum.