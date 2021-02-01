Aklına Geleni İşleme Her Ağacı Taşlama atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözü bir cümlede kullanılmadan önce anlamının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Aksi takdirde kullanımlarda hatalar yapılabilir. Farklı anlama gelen bir atasözünü anlamını bilmediğiniz için çok farklı bir anlamda kullanabilirsiniz. Bu şekilde karışıklıkların önüne geçmek adına atasözü anlamlarını iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekmektedir.

Aklına Geleni İşleme Her Ağacı Taşlama Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözünün anlamı aklına gelen her şeyi iyi düşünüp karar vermeden hemen yapmaya çalışmadır. Bir işe adım atmadan önce artılarını ve eksilerini iyi bir şekilde düşünmek gerekir. Bu atasözü ile de bu ifade edilmektedir. Her aklına geleni yapmaya çalışan kişiler muhakkak bununla ilgili zarar göreceklerdir.

Aklına Geleni İşleme Her Ağacı Taşlama Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kardeşimi o kadar uyarmama rağmen aklına geleni işleyip her ağacı taşladı.

Cümlede kişi kardeşini uyarsa da kardeşinin her aklına geleni düşünmeden yaptığından bahsetmektedir.