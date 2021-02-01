Aklın Yolu Birdir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Günlük hayatta en çok kullanılan atasözlerinden biri aklın yolu birdir atasözüdür. Çok kullanılması günlük hayatta bu atasözünün sıklıkla uygun olduğu anların yaşanmasındandır. Aklın yolu birdir ile aynı anlamı taşıyan bir atasözü de görünen köy kılavuz istemez sözüdür.

Aklın Yolu Birdir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Doğru ve mantıklı olan, sonucu tahmin edilebilen, gidişatı ortada olan her hangi bir olayda tüm ortak yollar doğru yoldur. Bu ortak yolların oluşabilmesi için tecrübe, akıl, bilgi ve zeka kullanılarak olayların sonuçları tahmin edilir.

Aklın Yolu Birdir Atasözünün Cümle İçinde Örnekleri

Sonunda yapması gerekeni anladı aklın yolu birdir.

Öğretmenimle aynı sonuca varınca bana aklın yolu birdir dedi.

Günlerce düşündüm ve sonunda seninle aynı kararı verdim aklım yolu birdir.