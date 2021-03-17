Aklı Başından Gitmek ne demek? Aklı Başından Gitmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimler sözlüğünde bu deyim ile benzer anlamlar taşıyan birçok deyim bulunmaktadır. Günlük konuşmalarda da sıklıkla dile getirdiğimiz bu deyimlerden bazıları şunlardır: İki Ayağı Bir Pabuca Girmek, Aklı Çıkmak, Beti Benzi Atmak ve Dilini Yutmak.

Aklı Başından Gitmek Ne Demek?

Aklı başından gitmek deyimi, birdenbire alınan bir haber ya da aniden duyulan bir ses nedeniyle endişeye kapılmak ve korkmak anlamına gelir.

Aklı Başından Gitmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Paniğe kapılmak, kaygılanmak ve nasıl tepki göstereceğini bilemez hale gelmek. Anlamı: Bir olay karşısında aşırı şekilde heyecanlanmak ya da korkuya kapılmak

Aklı Başından Gitmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Mutfaktan üst üste sesler gelince Selma'nın aklı başından gitti.

2- Onu birden karşımda görünce aklım başımdan gitti.