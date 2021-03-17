Aklı Başında ne demek? Aklı Başında deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Aklı Başında olan insanlar mantık çerçevesinde hareket eder ve çevresindeki kişilere örnek olurlar. Toplum içerisinde saygın bir yere olan bu kişiler için ''Akıl Hocası'' deyimi de sık sık kullanılır.

Aklı Başında Ne Demek?

Aklı başında deyimi, duygularıyla değil mantığıyla hareket eden, fikirleriyle çevresindeki insanlara örnek olan demektir.

Aklı Başında Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Fikirlerini hayata geçirirken akıllıca davranan, davranışlarında mantığı ön planda tutan. Anlamı: Konuşmadan ve plan yapmadan önce uzun uzun düşünüp ondan sonra harekete geçen.

Aklı Başında Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ben onu aklı başında biri sanıyordum, meğer yanılmışım.

2- Serkan yaşına göre aklı başında ve olgun biri.

3- Oraya gittiğinde aklı başında davran ve herkesle samimi olma!