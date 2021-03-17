Akla Karayı Seçmek ne demek? Akla Karayı Seçmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyim dilimize kabukla oynanan bir oyundan geçmiştir. Kabuğun bir tarafı beyaz bir tarafı siyahtır. Akla Karayı Seçmek, karar verirken ya da seçim yaparken zorlanmak anlamında da kullanılır.

Akla Karayı Seçmek Ne Demek?

Akla Karayı Seçmek, Bir planı hayata geçirmek için ve bir işi başarıyla tamamlamak için çekilen zahmet demektir.

Akla Karayı Seçmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Planlanan şeyleri gerçekleştirmek için sıkıntı çekmek. Anlamı: Bir işin nasıl sonuçlanacağını endişeyle beklemek. Anlamı: İki şeyden birini seçerken kararsızlık yaşamak, karar verirken zorlanmak.

Akla Karayı Seçmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Serpil, tıp fakültesinden mezun olana kadar akla karayı seçti.

2- Sevgilisinden gelen mesajı kimseye göstermeden okumak için akla karayı seçti.