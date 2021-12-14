Akis nedir, ne anlama gelir? Akis kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Çavuşoğlu duyurdu Ermenistanla normalleşmeBakan Çavuşoğlu duyurdu! Ermenistan'la normalleşme#Mevlüt Çavuşoğlu
Erol Bulut Fenerbahçeyi bir kez daha mat etti Son 4 yılda...Erol Bulut Fenerbahçe'yi bir kez daha mat etti! Son 4 yılda...#Erol Bulut
Galatasaray Sivasta hem 3 puanı hem de Muslerayı kaybetti Penaltı beklentisi sonrası futbolculardan sert tepki...Galatasaray Sivas'ta hem 3 puanı hem de Muslera'yı kaybetti! Penaltı beklentisi sonrası futbolculardan sert tepki...#Galatasaray
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Bakan Dönmez CNN TÜRKte duyurdu Karadeniz gazı 2023te evlerdeBakan Dönmez CNN TÜRK'te duyurdu! Karadeniz gazı 2023'te evlerde#Fatih Dönmez
Ünlü şarkıcı trafik kazası geçirdi Erkek arkadaşı hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı trafik kazası geçirdi! Erkek arkadaşı hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
Fenerbahçe, 5 gollü maçta Gaziantepe kaybetti Fenerbahçe, 5 gollü maçta Gaziantep'e kaybetti#Gaziantep FK Fenerbahçe
Erdoğan başkanlık etmişti İstanbuldaki ekonomi zirvesi sona erdiErdoğan başkanlık etmişti! İstanbul'daki ekonomi zirvesi sona erdi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
Bakan Koca kritik üç durumun nedenini tek yanıtla açıkladıBakan Koca kritik üç durumun nedenini tek yanıtla açıkladı#Koronavirüs
Omicrona karşı en etkili aşı hangisi Ve merakla beklenen sonuçlar yayınlandıOmicron'a karşı en etkili aşı hangisi? Ve merakla beklenen sonuçlar yayınlandı #Omicron Varyantı
Beşiktaşta Önder Karaveli kararı Yola devam edilecekBeşiktaş'ta Önder Karaveli kararı! "Yola devam edilecek"#Beşiktaş
Galatasaray, Sivasspora tek golle yenildiGalatasaray, Sivasspor'a tek golle yenildi#Süper Lig
Canlı yayında öğrenince yıkılmıştı Çok acı haber geldi… Eşinden skandal sözlerCanlı yayında öğrenince yıkılmıştı! Çok acı haber geldi… Eşinden skandal sözler#Uşak
Seren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişimSeren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişim!#Seren Serengil
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Akis nedir, ne anlama gelir? Akis kelimesinin TDK sözlük anlamı

#Akis#TDK#Kelime
Akis nedir, ne anlama gelir Akis kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen akis kelimesinin sözlük anlamı tersine çevirmek, geri döndürmektir. Çevresel faktörlerin etkisiyle, bir süre sonra kaynağına geri dönen her şeye akis denir. Örnekler: 1- Sesin boş bir arazide birkaç saniye sonra yankılanması 2- Işığın yansıması. Eski metinlerde ''aks'' şeklinde geçen bu sözcük, bir şeyin zıttı manasında da kullanılır. Örneğin: ''Ben sizin aksinize daha iyimserim.'' Akis nedir, ne anlama gelir? Akis kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte derledik.

 

Haberin Devamı

 Akis kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Çevirme 2- Yansıma 3- Eko 4- Yankı 5- Çınlama 6- İnikas 7- Zıtlık

 8- Tersine 9- Karşıt 10- Çaprazlama

 Akis Nedir, Ne Anlama Gelir?

15.yüzyılda literatüre giren akis kelimesini ilk anlamı, ses dalgalarının çevresel faktörlerin etkisiyle geri dönmesi ve tekrar duyulmasıdır. Aynı kelime ışık dalgaları için de kullanılır.

 Akis kelimesinin yan anlamı zihinde canlandırılan görüntü ve tasavvurdur. Bir edebi eserin ya da kişinin bıraktığı etkiye de akis denir. Bu sözcüğün içinde yer aldığı birçok birleşik isim ve tamlama günlük hayatta sıklıkla kullanılır.

 1- Aksiseda - Yankı

 2- Aksülemal - Bir olaya ya da söze karşı verilen ani tepki, reaksiyon

 3- Bilakis - Tam aksine

 4- Aksilik - Terslik, çözüme kavuşturulması gereken mesela, sorun

Haberin Devamı

 5- Aksi Gibi - Üst üste yaşanan olumsuzluklardan sonra kullanılan kalıp ifadelerden biridir.

 Akis Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre akis kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Sesin yankılanması, ışığın yansıması

 İkinci Anlamı: Zihinde oluşan görüntü, bil-kuvve, hayal gücü

 Üçüncü Anlamı: Nüfuz eden, etkisi altına alan, tesir

 Dördüncü Anlamı: Bir şeyin taban tabana zıddı, tam tersi

 Akis Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  1. A) Akis Kelimesinin Yansıma Anlamında Kullanımı

 1- Narsizm nehirde kendi aksini görüp ona aşık olan Nergis isminden gelir.

 2- Öyle yalnızım ki bana koca dünyada kendi aksimden başka cevap veren

  1. B) Akis Kelimesinin Zıtlık Anlamında Kullanımı

 1- Yazarla aksi görüşte olsam da kitabında yer alan fikirlerin ilginç ve çarpıcı olduğunu söyleyebilirim.

 2- Yalnızlığı sevmem tam aksine hep dışarıda, kalabalıkların içinde olmak isterim.

  1. C) Akis Kelimesinin Etki Anlamında Kullanımı

 1- Filmin bende bıraktığı akis çok derin oldu.

 2- Sinirli olabilirsin ama bunu bize aksettirmen doğru bir davranış değil.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akis#TDK#Kelime

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın