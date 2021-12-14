Akis nedir, ne anlama gelir? Akis kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Akis kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Çevirme 2- Yansıma 3- Eko 4- Yankı 5- Çınlama 6- İnikas 7- Zıtlık

8- Tersine 9- Karşıt 10- Çaprazlama

Akis Nedir, Ne Anlama Gelir?

15.yüzyılda literatüre giren akis kelimesini ilk anlamı, ses dalgalarının çevresel faktörlerin etkisiyle geri dönmesi ve tekrar duyulmasıdır. Aynı kelime ışık dalgaları için de kullanılır.

Akis kelimesinin yan anlamı zihinde canlandırılan görüntü ve tasavvurdur. Bir edebi eserin ya da kişinin bıraktığı etkiye de akis denir. Bu sözcüğün içinde yer aldığı birçok birleşik isim ve tamlama günlük hayatta sıklıkla kullanılır.

1- Aksiseda - Yankı

2- Aksülemal - Bir olaya ya da söze karşı verilen ani tepki, reaksiyon

3- Bilakis - Tam aksine

4- Aksilik - Terslik, çözüme kavuşturulması gereken mesela, sorun

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5- Aksi Gibi - Üst üste yaşanan olumsuzluklardan sonra kullanılan kalıp ifadelerden biridir.

Akis Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre akis kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Sesin yankılanması, ışığın yansıması

İkinci Anlamı: Zihinde oluşan görüntü, bil-kuvve, hayal gücü

Üçüncü Anlamı: Nüfuz eden, etkisi altına alan, tesir

Dördüncü Anlamı: Bir şeyin taban tabana zıddı, tam tersi

Akis Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

A) Akis Kelimesinin Yansıma Anlamında Kullanımı

1- Narsizm nehirde kendi aksini görüp ona aşık olan Nergis isminden gelir.

2- Öyle yalnızım ki bana koca dünyada kendi aksimden başka cevap veren

B) Akis Kelimesinin Zıtlık Anlamında Kullanımı

1- Yazarla aksi görüşte olsam da kitabında yer alan fikirlerin ilginç ve çarpıcı olduğunu söyleyebilirim.

2- Yalnızlığı sevmem tam aksine hep dışarıda, kalabalıkların içinde olmak isterim.

C) Akis Kelimesinin Etki Anlamında Kullanımı

1- Filmin bende bıraktığı akis çok derin oldu.

2- Sinirli olabilirsin ama bunu bize aksettirmen doğru bir davranış değil.