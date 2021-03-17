Akıntıya Kürek Çekmek ne demek? Akıntıya Kürek Çekmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Akıntı su gibi akışkan maddelerin belli bir kuvvet bularak bir yöne akışı anlamına gelmektedir. Kelimenin birden fazla anlamı olsa da deyimde buradaki anlamı kullanılmıştır.

Akıntıya Kürek Çekmek Ne Demek?

Akıntıya kürek çekmek genelde boşa uğraşılmış bir iş için söylenir. İşin, eylemin çabalara rağmen olumlu sonuç alınamayacağı belli olan işler için akıntıya kürek çekmek deyimi kullanılmaktadır.

Akıntıya Kürek Çekmek Deyiminin Anlamı

Akıntıya kürek çekmek geçekleşmeyeceği bir iş için çaba sarf edilmesi anlamında kullanılmaktadır. Akıntı bir kuvveti temsil ederken kürek çekmek de verilen çabayı ifade etmek için kullanılmıştır.

Deyimin Cümle İçinde Örnek Kullanımı (TDK)

Akıntıya kürek çekmek deyimini daha iyi anlayabilmek için cümle içinde örnek kullanımı(TDK) incelenmelidir. Sizin için akıntıya kürek çekmek deyiminin cümle içinde örnek kullanımını derledik.