Akım trafosu nedir ve ne işe yarar? Akım trafosu çeşitleri ve özellikleri

Akım trafosu bir değeri yüksekten düşüğe ya da düşükten yükseğe çeviren sistemlerdir.

Akım Trafosu Nedir?

Akım trafosu sistem primerine uygulanmakta olan akımı belli değerlere indirip sekonderinden daha düşük alınmasını sağlayan bir ölçü transformatörüdür.

Akım Trafosu Ne İşe Yarar?

Transformatörün yani trafonun anlamı dönüştürücüdür. Trafolar belirli bir değeri yüksekten alçağa ve ya alçaktan yükseğe çevirmektedir. 100A, 1000A, 2000A gibi yüksek olan akımların herhangi ölçü aleti ile ölçülebilmesi aslında pratik olarak mümkün değildir. Bu tip akımları ölçmek için akım trafosu kullanılmaktadır. Ayrıca akım trafolarının ölçü aletleri ile de yüksek akımların dolaştığı ekipmanlar birbirinden izole etmektedirler.

Akım Trafosu Özellikleri Nelerdir?

Akım trafoları bu elektronik sistemlerde oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır. Akım trafosu genel olarak tek kutuplu olarak üretilir. Bir akım trafosu herhangi bir fazdan bir ölçüm alabilmektedir. Akım trafosu 3 fazlı olan sistemler üzerinde L1, L2, L3 fazlarının her biri için ayrı ayrı akım trafosu kullanılmalıdır.

Akım Trafosu Nasıl Çalışır?

Genel anlamda akım trafosu ile ampermetre gibi ölçü aletleri beraber kullanılırlar. Akım trafolarının sekonder ucu ölçü aletine girilir ve de ölçü aletinden devrede ne miktarda akımın dolaştığı görüntülenebilmektedir. Akım transformatöründe, primer ile birlikte sekonder sargılarda olan iki akım arasında belirli bir dönüştürme oranı da yer almaktadır. Trafolarda akım, gerilim ve de sarım sayısı arasında bir ilişki vardır. Bu akım, gerilim ve sarım sayısı arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde formül edilir.

Vp/ Vs = Is/ Ip = Np/ Ns

Vp: Primere uygulanan gerilim

Vs:Sekondere uygulanan gerilim

Ip: Primere uygulanan akım

Is: Sekondere uygulanan akım

Np: Primer sarım sayısı

Ns: Sekonder sarım sayısı

Akım ile sargı sayısı arası ters orantı yer alır. Akım trafosu yüksek akımlı olan primer akımları ölçebilmek amacı ile sekonderinde bir de o kadar fazla sarım sayısına sahip olmalıdır. Bu şekilde olduğu zaman sekonderinden küçük olan akımlar alınabilir.

Akım Trafosu Devreye Ne Şekilde Bağlanır?

Akım trafosu bu sistemlerde devreye seri bir şekilde bağlanır.

Akım Trafosu Seçimi Nasıl Yapılır?

Günümüzde akım trafosu seçilirken bir takım hususlara dikkat edilmelidir. Bu hususlar aşağıdaki gibidir.

Trafo tipi (ölçme ve koruma)

Hata sınıfları

Primer akımı ve de dönüştürme oranı

Geçirileceği baranın ölçüsü

Çalışma sıcaklıkları

VA cinsinden nominal gücü

Maksimum çalışma ve de test gerilimleri